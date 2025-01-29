Спасатели, пострадавшие при пожаре в Пыхья-Таллинне, перенесли три операции по пересадке кожи

«С момента происшествия прошел месяц. Они находятся в больнице уже месяц с момента несчастья», - сообщил генеральный директор Спасательного департамента Марго Клаос в среду на пресс-конференции.

По его словам, спасатели, получившие тяжелые травмы на месте происшествия, были доставлены в больницу в критическом состоянии и некоторое время находились в отделении интенсивной терапии. «Учитывая тяжесть ожогов, они долгое время находились в реанимации в состоянии искусственной комы», - добавил Клаос.

Генеральный директор Спасательного департамента сообщил, что спасатели перенесли три операции по пересадке кожи, и в настоящее время их переводят из реанимации в послеожоговое отделение. Клаос рассказал, что спасатели уже могут самостоятельно есть, пить и заниматься физическими упражнениями с физиотерапевтом.

«Я могу сказать, что эти двое спасателей оказались крепкими людьми, они продвинулись в лечении благодаря своей силе, здоровью и умению справляться с ситуацией», - сказал генеральный директор, который выразил благодарность их близким и медицинскому персоналу. «Мы так или иначе находимся рядом с ними. Пожелаем им скорейшего выздоровления», - сказал Клаос.