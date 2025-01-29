Петрыкина, личный рекорд которой 60 баллов за короткую программу, выступала в последней – шестой разминочной группе, в которой собраны сильнейшие фигуристки Европы. Конкурентками эстонской спортсменки стали итальянка Лара Наки Гутманн, Екатерина Куракова (Польша), чемпионка Европы 2023 года Анастасия Губанова (Грузия), бельгийка Нина Пинзарроне (69,70 личный рекорд) и швейцарка Кимми Репонд (3-е место на чемпионате Европы 2023 года).

Всего в короткой программе была заявлена 31 фигуристка, 24 вышли в произвольную программу. Напомним, что действующая чемпионка Европы Луна Хендрикс вынуждена пропустить чемпионат из-за травмы и досрочно завершила сезон.

Конкуренция среди спортсменок очень высока - участниц отделяют десятые доли баллов.

Шестая разминка и первой на лед вышла Лара Наки Гутманн, заработавшая за безупречный прокат 63,79 балла. После своей программы она заняла промежуточное первое место.

Следом на лед вышла польская спортсменка Екатерина Куракова, чья программа хоть и была чистой, но оказалась чуть проще, чем у итальянки. 58,70 балла - ее результат.

Третья в этой разминке - Нина Петрыкина. И тоже чистейший прокат, за который она набрала 68,94 балла - личный рекорд и промежуточное второе место.

Однако конкуренция очень высока - на этом чемпионате отсутствуют сильнейшие конкурентки, поэтому борьба среди участниц разыгралась нешуточная: Анастасия Губанова, выступающая за Грузию, сумела набрать 68,99 балла и на 0,05 балла обошла нашу спортсменку.

Еще одна фигуристка, представительница Бельгии Нина Пинццароне также решительно вступила в борьбу за лидерские позиции - ее результат 66,80 балла - Петрыкину и Губанову она не опередила.

Последняя фигуристка в этой разминке - швейцарка Кимми Репонд. Ее великолепное выступление судьи оценили на 68,68 балла и это принесло ей малую бронзовую медаль.

Итоговые места распределились следующим образом: первое место у Анастасии Губановой второе место у Нины Петрыкиной третье - у Кимми Репонд 31 января будем болеть за Нину Петрыкину в произвольной программе.

Расписание соревнований

30 января, 15:30 - мужчины, короткая программа

30 января, 20:30 - спортивные пары, произвольная программа

31 января, 14:10 - танцы на льду, ритм-танец

31 января, 18:00 - женщины, произвольная программа

1 февраля, 14:45 - танцы на льду, произвольный танец

1 февраля, 18:00 - мужчины, произвольная программа

2 февраля, 16:00 – гала-шоу