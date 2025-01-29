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Крупная сделка подтверждена: Lufthansa приобретает долю в airBaltic перед выходом на биржу

Перевод: Каролина Вертяева
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В Lufthansa отметили, что airBaltic является надежным и ценным партнером, а инвестиция - это логичное продолжение сотрудничества.
В Lufthansa отметили, что airBaltic является надежным и ценным партнером, а инвестиция - это логичное продолжение сотрудничества. Фото: Mihkel Maripuu

Немецкая авиакомпания Lufthansa официально стала стратегическим инвестором латвийского национального перевозчика airBaltic, что является важным этапом подготовки airBaltic к выходу на биржу (IPO).

Lufthansa Group вложит 14 миллионов евро и получит за это конвертируемую долю, которая составит 10% в уставном капитале airBaltic. После выхода airBaltic на биржу эта доля будет преобразована в обычные акции.

Точный срок IPO зависит от рыночных условий. Однако после размещения акций доля Lufthansa не может быть менее 5%, заявили в airBaltic.

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