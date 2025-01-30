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Экономист Банка Эстонии: Трамп для Европы стал шоковой терапией, акценты смещаются на здравый смысл (4)

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Экономический спад в Эстонии продолжается почти три года. Долго ли ждать перемен к лучшему? Как повлияют на экономику ЕС сигналы, поступающие из США?

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире экономист Банка Эстонии Наталья Вийльманн. Смотрите интервью в повторе!

Выдержки из беседы:

– Когда и как начнет восстанавливаться экономика ЕС? На данный момент приходится констатировать, что европейский автопром в кризисе, авиация на грани краха, инфляция не утихает…

– В Европе в целом не было столь большого спада, как в Эстонии и Германии. Однако, безусловно, было замедление темпов роста, которое происходило на фоне укрепления экономик США и Китая. Стало очевидно, что нужно повышать конкурентоспособность экономики Европы.

На этом фоне появились инициативы о снижении бюрократии, сбавлении темпов зеленого поворота, поддержке чистой промышленности. Стало очевидно, что промышленность нам все-таки нужна. Таким образом, акценты теперь расставлены по-другому – в более разумную сторону.

Были услышаны жалобы предприятий на то, что их душит бюрократия и жесткие регуляции. Происходящее – это не откат назад, а более гибкий подход к промышленным предприятиям. К ним стали прислушиваться.

Цель – не просто рост экономики, а рост на долгосрочной основе. Его можно обеспечить за счет новых инвестиций, новых технологий и нового подхода к тому, что мы делали до сих пор.

– Как повлияют на экономику Европы сигналы, идущие из США? Президент Трамп четко озвучил, что зеленая экономика – не в приоритете, надо «бурить-бурить-бурить», а также применять защитные пошлины на товары из Европы…

– Скорее всего, многое из того, что он обещал, будет реализовано. Европе придется с этим считаться, уже появилась готовность работать в непростых условиях.

Трамп стал для Европы шоковой терапией, жестким напоминанием о том, что пора действовать. Единый рынок ЕС должен, наконец, начать работать как слаженный механизм. Здесь живет 450 млн человек, на него приходится 17% мировой экономики, рабочая сила – в среднем более квалифицированная, чем в Америке или Китае, имеются неплохие социальные гарантии. В Европе гораздо больше предпосылок для роста экономики, чем где бы то ни было.

Слабое место Европы – слишком много споров обо всем и слишком мало действий. Надо признать, что все процессы идут очень медленно.

Так что польза от переизбрания Дональда Трампа президентом США заключается уже в том, что Европе придется взять свое будущее в собственные руки.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: экономика Эстонии вот-вот начнет расти?
Студия Postimees: экономика Эстонии вот-вот начнет расти? Фото: Tairo Lutter
  • Когда и как начнет восстанавливаться экономика ЕС?
  • Отразятся ли на ее состоянии сигналы, идущие из США?
  • Долго ли ждать восстановления экономики Эстонии?
  • За счет чего улучшатся текущие показатели? Падение ВВП за год – 0,7%, инфляция 3,8%, безработица 7,4%, в Ида-Вирумаа 13%.
  • Каковы последствия продолжающегося роста налогов?
  • Прощупано ли дно экономики? Станет ли меньше банкротств предприятий?
  • За счет чего Эстонии предстоит экономить? 
Комментарии (4)
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