Экономический спад в Эстонии продолжается почти три года. Долго ли ждать перемен к лучшему? Как повлияют на экономику ЕС сигналы, поступающие из США?
Экономист Банка Эстонии: Трамп для Европы стал шоковой терапией, акценты смещаются на здравый смысл (4)
На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире экономист Банка Эстонии Наталья Вийльманн. Смотрите интервью в повторе!
Выдержки из беседы:
– Когда и как начнет восстанавливаться экономика ЕС? На данный момент приходится констатировать, что европейский автопром в кризисе, авиация на грани краха, инфляция не утихает…
– В Европе в целом не было столь большого спада, как в Эстонии и Германии. Однако, безусловно, было замедление темпов роста, которое происходило на фоне укрепления экономик США и Китая. Стало очевидно, что нужно повышать конкурентоспособность экономики Европы.
На этом фоне появились инициативы о снижении бюрократии, сбавлении темпов зеленого поворота, поддержке чистой промышленности. Стало очевидно, что промышленность нам все-таки нужна. Таким образом, акценты теперь расставлены по-другому – в более разумную сторону.
Были услышаны жалобы предприятий на то, что их душит бюрократия и жесткие регуляции. Происходящее – это не откат назад, а более гибкий подход к промышленным предприятиям. К ним стали прислушиваться.
Цель – не просто рост экономики, а рост на долгосрочной основе. Его можно обеспечить за счет новых инвестиций, новых технологий и нового подхода к тому, что мы делали до сих пор.
– Как повлияют на экономику Европы сигналы, идущие из США? Президент Трамп четко озвучил, что зеленая экономика – не в приоритете, надо «бурить-бурить-бурить», а также применять защитные пошлины на товары из Европы…
– Скорее всего, многое из того, что он обещал, будет реализовано. Европе придется с этим считаться, уже появилась готовность работать в непростых условиях.
Трамп стал для Европы шоковой терапией, жестким напоминанием о том, что пора действовать. Единый рынок ЕС должен, наконец, начать работать как слаженный механизм. Здесь живет 450 млн человек, на него приходится 17% мировой экономики, рабочая сила – в среднем более квалифицированная, чем в Америке или Китае, имеются неплохие социальные гарантии. В Европе гораздо больше предпосылок для роста экономики, чем где бы то ни было.
Слабое место Европы – слишком много споров обо всем и слишком мало действий. Надо признать, что все процессы идут очень медленно.
Так что польза от переизбрания Дональда Трампа президентом США заключается уже в том, что Европе придется взять свое будущее в собственные руки.
Подробнее в повторе!
- Когда и как начнет восстанавливаться экономика ЕС?
- Отразятся ли на ее состоянии сигналы, идущие из США?
- Долго ли ждать восстановления экономики Эстонии?
- За счет чего улучшатся текущие показатели? Падение ВВП за год – 0,7%, инфляция 3,8%, безработица 7,4%, в Ида-Вирумаа 13%.
- Каковы последствия продолжающегося роста налогов?
- Прощупано ли дно экономики? Станет ли меньше банкротств предприятий?
- За счет чего Эстонии предстоит экономить?