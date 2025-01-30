На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире экономист Банка Эстонии Наталья Вийльманн. Смотрите интервью в повторе!

Выдержки из беседы:

– Когда и как начнет восстанавливаться экономика ЕС? На данный момент приходится констатировать, что европейский автопром в кризисе, авиация на грани краха, инфляция не утихает…

– В Европе в целом не было столь большого спада, как в Эстонии и Германии. Однако, безусловно, было замедление темпов роста, которое происходило на фоне укрепления экономик США и Китая. Стало очевидно, что нужно повышать конкурентоспособность экономики Европы.

На этом фоне появились инициативы о снижении бюрократии, сбавлении темпов зеленого поворота, поддержке чистой промышленности. Стало очевидно, что промышленность нам все-таки нужна. Таким образом, акценты теперь расставлены по-другому – в более разумную сторону.

Были услышаны жалобы предприятий на то, что их душит бюрократия и жесткие регуляции. Происходящее – это не откат назад, а более гибкий подход к промышленным предприятиям. К ним стали прислушиваться.

Цель – не просто рост экономики, а рост на долгосрочной основе. Его можно обеспечить за счет новых инвестиций, новых технологий и нового подхода к тому, что мы делали до сих пор.