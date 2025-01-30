Экономический спад в Эстонии продолжается третий год подряд. Долго ли ждать перемен к лучшему? Как повлияют на экономику ЕС сигналы, поступающие из США?
Студия Postimees: экономика Эстонии вот-вот начнет расти? Отвечает Банк Эстонии
На вопросы Rus.Postimees ответит в студии экономист Банка Эстонии Наталья Вийльманн. Следите за прямым эфиром в 13:00!
- Когда и как начнет восстанавливаться экономика ЕС?
- Отразятся ли на ее состоянии сигналы, идущие из США?
- Долго ли ждать восстановления экономики Эстонии?
- За счет чего улучшатся текущие показатели? Падение ВВП за год – 0,7%, инфляция 3,8%, безработица 7,4%, в Ида-Вирумаа 13%.
- Каковы последствия продолжающегося роста налогов?
- Прощупано ли дно экономики? Станет ли меньше банкротств предприятий?
- За счет чего Эстонии предстоит экономить?