ФОТО И ВИДЕО Катастрофа: в Вашингтоне пассажирский самолет столкнулся с вертолетом

Катастрофа произошла около 21.00 по местному времени в среду, 29 января, пишет агентство AP.

Согласно официальным данным, на борту лайнера, следовавшего из Канзаса, находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. После столкновения самолет рухнул в реку Потомак. В аэропорту были приостановлены все рейсы, а в реке началась спасательная операция. Официальной информации о пострадавших на момент публикации новости не поступало, сенатор Тед Круз написал в социальных сетях, что «есть жертвы».

СМИ: Выживших пассажиров пока не обнаружено

По информации телеканалов CNN и CBS, спасателями обнаружены пока лишь 18 тел погибших и ни одного выжившего пассажира.

Источник агентства Reuters в армии США заявил, что вертолет выполнял тренировочный полет, а на его борту находились трое военнослужащих. Об их судьбе не сообщается.

По данным Федерального управления гражданской авиации, на которые ссылается агентство AP, непосредственно перед крушением заходивший на посадку самолет запросил у диспетчеров аэропорта разрешение сменить полосу посадки. Одобрив запрос, диспетчеры связались с вертолетом и попросили его уступить путь. Менее чем через минуту после этого произошло столкновение.

Президент США Дональд Трамп был проинформирован об инциденте.

«Да благословит Господь их души», - заявил Трамп, добавив, что позднее предоставит детальные данные о катастрофе.