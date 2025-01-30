В Министерстве климата спрогнозировали, сколько будет стоить электричество через десять лет

Согласно прогнозу Министерства климата, к 2035 году конечная цена электроэнергии составит 14,9 цента за кВт·ч, что на 2,5 цента меньше, чем в 2024 году.

Однако этот расчет основан на предположении, что стоимость сетевой услуги останется неизменной. В то же время, по оценке компании Elektrilevi, для повышения устойчивости электросетей к погодным условиям потребуется инвестировать более полутора миллиарда евро за 10 лет.

По словам главы Elektrilevi Михкеля Хярма, необходимо прокладывать подземные кабели, а нужные для этого инвестиции могут поступить только за счет сетевой платы.