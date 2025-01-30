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В Ида-Вирумаа объединяются две волости: что выиграют, а что потеряют от этого местные жители?

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Йыхви и Тойла объединяются.
Йыхви и Тойла объединяются. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Йыхви и Тойла объединяются: выборы в местное собрание пройдут уже по-новому.

Идею объединения волостей Тойла и Йыхви новой не назвать - ее обсуждали еще в конце 1990-х годов. Сегодня можно сказать, что процесс объединения вступает в свою заключительную стадию: все нужные подписи поставлены, впереди период утряски новой структуры волости. Однако сказать, что все местные жители согласны, нельзя. У «объединителей» есть оппозиция.

Волостные собрания одобрили объединение в октябре прошлого года. Новое самоуправление будет насчитывать 16 тысяч жителей, называться оно будет Йыхви.

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