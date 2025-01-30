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В экономике Эстонии заметили признаки улучшения

Редактор: rus.postimees.ee
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Калькулятор и деньги
Калькулятор и деньги Фото: Shutterstock

Согласно предварительной оценке Департамента статистики, в четвертом квартале 2024 года экономика осталась почти на том же уровне. По сравнению с четвертым кварталом 2023 года сокращение валового внутреннего продукта (ВВП) составило 0,1%.

По словам руководителя отдела национальных счетов Департамента статистики Роберта Мюйрсеппа, согласно предварительной оценке в четвертом квартале прошлого года в экономике Эстонии можно заметить признаки улучшения.

«Значительного спада экономики не наблюдалось: по сравнению с третьим кварталом 2024 года скорректированный сезонно и по количеству рабочих дней ВВП остался на том же уровне. По сравнению с четвертым кварталом 2023 года в экономике наблюдался лишь незначительный спад», - пояснил Мюйрсепп.

Joonis 1. Экспресс-оценка ВВП в постоянных ценах, скорректированная сезонно и по количеству рабочих дней.

Департамент статистики опубликует данные ВВП за четвертый квартал 2024 года 3 марта.

Ознакомиться с экспресс-оценкой ВВП можно также в базе данных Департамента статистики.

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