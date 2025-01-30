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Успешный год Спасательного департамента не отразился на зарплатах спасателей

Перевод: Сергей Светлов
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По словам генерального директора Спасательного департамента Марго Клаоса, несмотря на увеличение рабочих обязанностей спасателей, их зарплата не повысилась.
По словам генерального директора Спасательного департамента Марго Клаоса, несмотря на увеличение рабочих обязанностей спасателей, их зарплата не повысилась. Фото: Madis Veltman

В прошлом году сотрудники Спасательного департамента проделали тяжелую и важную работу как в Эстонии, так и за ее пределами, в том числе обеспечивая безопасность Олимпийских игр в Париже и оказывая помощь в тушении лесных пожаров в Испании. Однако все это, к сожалению, не принесло им достойного вознаграждения.

Спасатели в 2024 году получили в общей сложности 26 313 вызовов - один из самых низких показателей за последние пять лет. Генеральный директор Спасательного департамента Марго Клаос отметил, что это отчасти объясняется успешной профилактической работой. В течение года спасатели провели 16 787 домашних консультаций, в ходе которых было установлено 732 дымовых датчика. Клаос также выразил благодарность спасателям-добровольцам, которые отработали 37 000 часов.

В пожарах в прошлом году погибло 34 человека - меньше, чем в предыдущие годы. Также снизилось общее количество пожаров. В общей сложности спасатели потушили 2463 пожара, из которых 473 произошли в жилых домах. В 2023 году было зафиксировано 3118 пожаров.

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