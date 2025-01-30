В прошлом году сотрудники Спасательного департамента проделали тяжелую и важную работу как в Эстонии, так и за ее пределами, в том числе обеспечивая безопасность Олимпийских игр в Париже и оказывая помощь в тушении лесных пожаров в Испании. Однако все это, к сожалению, не принесло им достойного вознаграждения.
Для подписчиков
Успешный год Спасательного департамента не отразился на зарплатах спасателей
Спасатели в 2024 году получили в общей сложности 26 313 вызовов - один из самых низких показателей за последние пять лет. Генеральный директор Спасательного департамента Марго Клаос отметил, что это отчасти объясняется успешной профилактической работой. В течение года спасатели провели 16 787 домашних консультаций, в ходе которых было установлено 732 дымовых датчика. Клаос также выразил благодарность спасателям-добровольцам, которые отработали 37 000 часов.