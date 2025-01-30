Успешный год Спасательного департамента не отразился на зарплатах спасателей

В прошлом году сотрудники Спасательного департамента проделали тяжелую и важную работу как в Эстонии, так и за ее пределами, в том числе обеспечивая безопасность Олимпийских игр в Париже и оказывая помощь в тушении лесных пожаров в Испании. Однако все это, к сожалению, не принесло им достойного вознаграждения.