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На время ремонтных работ введены два ограничения на дорогах

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Дорожные работы.
Дорожные работы. Фото: Arvo Meeks

На время проведения ремонтно-строительных работ в четверг, 30 января, в Эстонии будут введены два новых ограничения движения, которые Департамент транспорта рекомендует учитывать при планировании времени поездки.

В Харьюском уезде на шоссе Таллинн-Палдиски в районе Керсалу проводятся геологические исследования и ограничение скорости там составит 70 км/ч. Работы закончатся в пятницу в 17:00.

В Ида-Вирумаа на дороге Йыхви-Васкнарва в Йыхви на железнодорожном переезде Тойла закрыта одна полоса движения в связи с ремонтом семафоров. Ремонт железнодорожного переезда закончится в пятницу в 18:00.

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