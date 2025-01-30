На время проведения ремонтно-строительных работ в четверг, 30 января, в Эстонии будут введены два новых ограничения движения, которые Департамент транспорта рекомендует учитывать при планировании времени поездки.
На время ремонтных работ введены два ограничения на дорогах
В Харьюском уезде на шоссе Таллинн-Палдиски в районе Керсалу проводятся геологические исследования и ограничение скорости там составит 70 км/ч. Работы закончатся в пятницу в 17:00.
В Ида-Вирумаа на дороге Йыхви-Васкнарва в Йыхви на железнодорожном переезде Тойла закрыта одна полоса движения в связи с ремонтом семафоров. Ремонт железнодорожного переезда закончится в пятницу в 18:00.