Новая выставка в Fotografiska призывает поддаться сюрреалистическому очарованию будней

Начиная со вчерашнего дня в Fotografiska можно познакомиться с творчеством Фэна Ли, на красочных работах которого материализуются таинственные мимолетные мгновения и нелепые ситуации, которые украшают наши будни. Действие в «Белых ночах» разворачивается на фоне современных городов и их обветшалых, шумных, напичканных синтетикой улиц. Фэн Ли оставляет на снимках мелочи, которые обычный человек, редактируя сделанные на смартфон фотографии, старательно убирает.

Эти снимки вызывают смешанные чувства, а яркая вспышка, которая искажает восприятие времени и размывает границы дня и ночи, делает фотографии еще более эффектными. Фэн Ли умеет подмечать абсурдность повседневных ситуаций и видеть красоту в буйных смешениях красок и нагромождении ярких деталей, что вызывает у зрителей сильный эмоциональный отклик.

Важным этапом в карьере Фэна Ли стало участие в фестивале фотографии «Встречи в Арле», где в 2017 году художник получил премию молодого автора Découverte. Осенью позапрошлого года выставка «Белые ночи в Стране чудес» была частью программы, приуроченной к открытию музея Fotografiska в Шанхае.

Соосновательница и руководитель выставочных проектов Fotografiska Tallinn Маарья Лоорентс считает, что демонстрация в Эстонии фотоискусства мирового уровня во всем его многообразии - это одна из привилегий, которая стала доступна местной публике благодаря расширению Fotografiska по всему миру.