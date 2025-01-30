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С февраля в Таллинне изменится расписание нескольких автобусных маршрутов

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Столичный автобус.
Столичный автобус. Фото: Tairo Lutter

С 1 февраля в Таллинне изменится расписание нескольких автобусных маршрутов. Изменения коснутся маршрутов № 20, 20A, 35, 36, 40 и 45.

На автобусном маршруте № 20 по утрам в выходные добавится более раннее отправление в направлении терминала D пассажирского порта. Расписание автобусных маршрутов № 20, 20A, 35, 36, 40 и 45 будет скорректировано для лучшего соблюдения графика движения.

Информация о графиках, маршрутах и остановках доступна на сайте transport.tallinn.ee.

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