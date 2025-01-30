В российском детсаду родителей просят принести стройматериалы для участников военной агрессии

В детском саду Екатеринбурга родителей попросили купить стройматериалы для участников войны в Украине. Как рассказала одна из мам городскому порталу Е1, о сборе для военных сообщила воспитатель в родительском чате.

«Уважаемые родители! Прошу принять участие в сборе помощи СВО (имеется в виду агрессия России против Украины, но законодательство РФ запрещает ее так называть - прим. ред.). Перечень необходимого в прикрепленном файле», — призвали в детсаду.

В списке, который передали в учреждение, не только теплая одежда и консервы, но и инструменты и материалы для ремонта: линолеум, краска, кисти, шпатели, циркулярная пила, шуруповерт, провода, светильники, розетки, выключатели и другие вещи.

При этом, как сообщает Е1, изначально письмо было адресовано главе Чкаловского района Екатеринбурга. В районной администрации подтвердили изданию, что начали сбор по запросу военных.

«Да, действительно, такое письмо мы получили и направили в учреждения <…> Список — это крик души командира воинской части, которая находится в Чкаловском районе, все материалы будут направлены в зону СВО (имеется в виду агрессия России против Украины, но законодательство РФ запрещает ее так называть - прим. ред.). Никого не заставляют сдавать что-то, это добровольное мероприятие», — сказали в администрации.