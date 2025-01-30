В екатеринбургском детсаду родителей попросили принести стройматериалы - шпатели, шуруповерты, светильники, розетки и провода - для участников войны в Украине. Это далеко не первый случай, когда родителей и детей призывают скинуться на нужды военной агрессии, пишет «Новая газета - Европа».
В российском детсаду родителей просят принести стройматериалы для участников военной агрессии
«Новая-Европа» не раз рассказывала про милитаризацию детских садов и школ. На войну отправляли не только медицинские принадлежности и одежду, но и туалетную бумагу и кремы для рук.
В детском саду Екатеринбурга родителей попросили купить стройматериалы для участников войны в Украине. Как рассказала одна из мам городскому порталу Е1, о сборе для военных сообщила воспитатель в родительском чате.
«Уважаемые родители! Прошу принять участие в сборе помощи СВО (имеется в виду агрессия России против Украины, но законодательство РФ запрещает ее так называть - прим. ред.). Перечень необходимого в прикрепленном файле», — призвали в детсаду.
В списке, который передали в учреждение, не только теплая одежда и консервы, но и инструменты и материалы для ремонта: линолеум, краска, кисти, шпатели, циркулярная пила, шуруповерт, провода, светильники, розетки, выключатели и другие вещи.
При этом, как сообщает Е1, изначально письмо было адресовано главе Чкаловского района Екатеринбурга. В районной администрации подтвердили изданию, что начали сбор по запросу военных.
«Да, действительно, такое письмо мы получили и направили в учреждения <…> Список — это крик души командира воинской части, которая находится в Чкаловском районе, все материалы будут направлены в зону СВО (имеется в виду агрессия России против Украины, но законодательство РФ запрещает ее так называть - прим. ред.). Никого не заставляют сдавать что-то, это добровольное мероприятие», — сказали в администрации.
Что еще настойчиво предлагали купить бойцам?
Милитаризация российских школ и детсадов происходит с начала войны в Украине: сборка автомата Калашникова, строевая подготовка, плетение маскировочных сетей, раскраски с изображением мины, детские спектакли о войне, обязательные просмотры фильмов о блокадном Ленинграде — так, как отмечали в «Сибирь.Реалии», теперь воспитывают в России патриотизм.
Также не раз в школах и детсадах родителей призывали купить что-то на «нужды СВО» (имеется в виду агрессия России против Украины, но законодательство РФ запрещает ее так называть - прим. ред.). Еще в 2022 году в Новосибирске родители детей, посещающих два разных детсада, рассказали о том, что их попросили по возможности поучаствовать в сборе на тренажеры для реабилитации раненых российских военных. По данным «Сибирь.Реалии», с педагогов и родителей детей собирали в среднем по 10–20 тысяч рублей на нужды солдат.
Пользовательница «Яндекс.Дзена» в 2022-м также рассказывала, что ее школа подключилась к сбору помощи для солдат, участвующих в войне в Украине. В список вещей, по ее словам, попали:
- медицинские принадлежности (таблетки, жгуты, мази),
- средства личной гигиены (мыло, зубные щетки, зубная паста, бритвенные принадлежности),
- одежда и белье.
— Честно скажу, мне было страшно отправлять этот список родителям. Хотя знаю, что в чате у нас нет ни одного родителя с прибабахом, а все равно я боялась негативной реакции. У всех сейчас нервы напряжены до предела. У многих мобилизовали родственников, друзей, коллег. <…> А еще в сети полно историй о том, что руководство школ и детских садов заставляет людей сдавать деньги и вещи для помощи участникам СВО (имеется в виду агрессия России против Украины, но законодательство РФ запрещает ее так называть - прим. ред.) и мобилизованным.
Помимо этого, в нескольких регионах России врачам, учителям и другим бюджетникам уже давно предлагают скинуться на войну. Так, в январе 2025-го работники учебных учреждений, в том числе детсадов, рассказали UFA1.RU о том, что их призывают отчислить часть зарплаты на нужды участников войны в Украине. Такие просьбы, как предполагает портал, прошли по всем учебным заведениям Уфы.
«Директор [школы] сказала, что она нас, конечно, не заставляет и не хочет этого делать, но добавила, что там [на СВО] (имеется в виду агрессия России против Украины, но законодательство РФ запрещает ее так называть - прим. ред.) люди в землянках ночами не спят и нас защищают. Сказала, что жизнь нас всех рассудит», — рассказывает работница одной из школ.
«Новой вкладке» и «Черте» известно минимум о четырех школах Ростова-на-Дону, в которых работников попросили переводить деньги в фонды поддержки участников «спецоперации» (имеется в виду агрессия России против Украины, но законодательство РФ запрещает ее так называть - прим. ред.). Таким образом власти собирают военным средства на спальные мешки, разгрузочные жилеты, наколенники, налокотники, рюкзаки, сапоги и термоковрики.
Помимо этого, в российских регионах проводят ярмарки «Своих не бросаем»: в мае 2024-го в Татарстане на деньги, собранные с детей во время школьных ярмарок, купили УАЗ и пообещали отправить его на войну. Глава Высокогорского района Татарстана Равиль Хисамутдинов похвастался, что это уже 23-я машина, отправленная от района на войну.
В школах Краснодарского края собирали для военных влажные салфетки, зубную пасту, щетки, шампунь, жидкое мыло, станки и пену для бритья, а также стиральный порошок, туалетную бумагу, крем для рук, антисептики, ватные палочки и диски в рамках акции «Победа была и будет за нами». Кроме того, для участников войны искали нижнее белье, спальные мешки, инструменты, перевязочные материалы, лекарства, газовые плитки, консервы и посуду.