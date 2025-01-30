Даниил Куракин Языковая трагика «русской школы» и тех, кто через нее прошел

По-моему, должно быть вполне очевидно, что без хорошего эстонского здесь, в Эстонии, вы даже в магазин с трудом устроитесь. Переход на эстонский как раз и нужен для того, чтобы у детей было больше возможностей в своей стране после выпускных экзаменов. Все трудности, с которыми дети сталкиваются сейчас, обязательно будут компенсированы в будущем. Проблемы, когда, например, дети не понимают того, что говорит учитель, потому что плохо знают эстонский, решаются методикой, рекомендованной специалистами, и, конечно же, временем.

Большинство детей в школе все-таки понимают, что им нужно хорошо знать эстонский язык и стараются изо всех сил. Сейчас, в 4-м классе, они могут что-то не понимать, в 5-м начнут понимать лучше, поскольку, во-первых, языковая среда этому способствует, а во-вторых, в последующих классах очень много тем на повторение и закрепление материала с прошлого года. Поэтому опасения Андрея Канте, который говорит, что дети сейчас занимаются больше освоением языка, чем освоением предмета, скорее надуманны. У детей будут нормальные знания по предметам, а то, что не успели, нагонят в последующие годы, все же на этом этапе главное - это знание эстонского.

Сложности были всегда, и можно еще долго заявлять, что мы были не готовы и реформа была слишком скорой, но вместо того, чтобы жаловаться и говорить, как раньше было понятно и все на русском, стоит задуматься над тем, какое будущее было бы у вашего ребенка, если бы он не смог освоить государственный язык на должном уровне.

Как страна мы уже это проходили и откатываться назад никто не собирается. Слишком долго эта реформа откладывалась по самым разным надуманным причинам, из-за чего пострадало огромное число людей. Тот факт, что многие выпускники не смогли реализовать себя из-за плохого эстонского, намного серьезнее, чем отсутствие учебников по природоведению, которые так или иначе у школ будут.

Намного важнее, что нынешние четвероклассники выпустятся из своих школ и будут готовы к жизни в Эстонии, будут готовы продолжать свое обучение, а наша страна получит больше квалифицированных специалистов, которых ей так не хватает сейчас.