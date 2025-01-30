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В Эстонии около 50 000 детей не привиты от коклюша

Перевод: Сергей Светлов
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Фото статьи
Фото: Mihkel Maripuu

Если несколько десятилетий назад против коклюша было вакцинировано почти 95 процентов годовалых детей, то за последние десять лет этот показатель снизился на пятую часть, оставив десятки тысяч детей без защиты от заболевания.

Вирусолог Ирья Лутсар («Ээсти 200») отметила, что в прошлом году в ряде стран наблюдался рост заболеваемости коклюшем. «Причин несколько: с одной стороны, это дефицит иммунитета, возникший во время пандемии Covid-19, с другой - недостаточный уровень вакцинации среди детей. Также немаловажен фактор цикличности коклюша: после длительного периода низкой заболеваемости можно было ожидать всплеска, - объяснила Лутсар. - Возможно, свою роль играет и то, что используемые в развитых странах компоненты вакцин менее эффективны по сравнению с цельноклеточными вакцинами, но зато лучше переносятся».

Ирья Лутсар.
Ирья Лутсар. Фото: Tairo Lutter
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