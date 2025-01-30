Если несколько десятилетий назад против коклюша было вакцинировано почти 95 процентов годовалых детей, то за последние десять лет этот показатель снизился на пятую часть, оставив десятки тысяч детей без защиты от заболевания.
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В Эстонии около 50 000 детей не привиты от коклюша
Вирусолог Ирья Лутсар («Ээсти 200») отметила, что в прошлом году в ряде стран наблюдался рост заболеваемости коклюшем. «Причин несколько: с одной стороны, это дефицит иммунитета, возникший во время пандемии Covid-19, с другой - недостаточный уровень вакцинации среди детей. Также немаловажен фактор цикличности коклюша: после длительного периода низкой заболеваемости можно было ожидать всплеска, - объяснила Лутсар. - Возможно, свою роль играет и то, что используемые в развитых странах компоненты вакцин менее эффективны по сравнению с цельноклеточными вакцинами, но зато лучше переносятся».