В Эстонии около 50 000 детей не привиты от коклюша

Вирусолог Ирья Лутсар («Ээсти 200») отметила, что в прошлом году в ряде стран наблюдался рост заболеваемости коклюшем. «Причин несколько: с одной стороны, это дефицит иммунитета, возникший во время пандемии Covid-19, с другой - недостаточный уровень вакцинации среди детей. Также немаловажен фактор цикличности коклюша: после длительного периода низкой заболеваемости можно было ожидать всплеска, - объяснила Лутсар. - Возможно, свою роль играет и то, что используемые в развитых странах компоненты вакцин менее эффективны по сравнению с цельноклеточными вакцинами, но зато лучше переносятся».