Силы обороны Эстонии получили первые 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки CAESAR MK1, которые войдут в состав нового третьего мобильного артиллерийского батальона, который будет действовать под непосредственным командованием Эстонской дивизии.
Галерея ⟩ Эстония получила первые шесть заказанных САУ Caesar
«Мы рады сообщить, что первые САУ CAESAR переданы Силам обороны. Контракт был подписан в июне прошлого года, и только через полгода первые САУ CAESAR прибыли в Эстонию», - прокомментировал руководитель категории вооружений в Государственном центре оборонных инвестиций (RKIK) Рамиль Липп.
По словам Липпа, учитывая надежность и эффективность этого оружия в различных вооруженных конфликтах, включая войну в Украине, можно сказать, что Эстония получила лучшее из возможных решений.
«Это орудие для ведения стрельбы с закрытых позиций позволяет подразделениям быстро перемещаться на расстояние до 600 км с одной дозаправкой, а стандартный калибр оружия способствует использованию системы с различными боеприпасами НАТО», - добавил Липп.
Вооруженные силы Эстонии получили первые шесть САУ Caesar из 12, заказанных у концерна KNDS прошлым летом в сотрудничестве с Францией.
САУ CAESAR MK1 представляет собой орудие для ведения стрельбы с закрытых позиций калибра 155 мм, позволяющее подразделениям быстро менять позиции на больших расстояниях и поражать цели огнем на расстоянии более 40 километров. Стандартный калибр позволяет использовать систему с различными боеприпасами НАТО.
Автоматизация системы и ее достаточная простота позволяют проводить обучение расчетов по вооружению за несколько недель, а ее широкое применение в разных странах обеспечивает долгосрочную логистическую поддержку и доступность запасных частей.