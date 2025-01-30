Галерея Эстония получила первые шесть заказанных САУ Caesar

«Мы рады сообщить, что первые САУ CAESAR переданы Силам обороны. Контракт был подписан в июне прошлого года, и только через полгода первые САУ CAESAR прибыли в Эстонию», - прокомментировал руководитель категории вооружений в Государственном центре оборонных инвестиций (RKIK) Рамиль Липп.

По словам Липпа, учитывая надежность и эффективность этого оружия в различных вооруженных конфликтах, включая войну в Украине, можно сказать, что Эстония получила лучшее из возможных решений.

«Это орудие для ведения стрельбы с закрытых позиций позволяет подразделениям быстро перемещаться на расстояние до 600 км с одной дозаправкой, а стандартный калибр оружия способствует использованию системы с различными боеприпасами НАТО», - добавил Липп.

Вооруженные силы Эстонии получили первые шесть САУ Caesar из 12, заказанных у концерна KNDS прошлым летом в сотрудничестве с Францией.

САУ CAESAR MK1 представляет собой орудие для ведения стрельбы с закрытых позиций калибра 155 мм, позволяющее подразделениям быстро менять позиции на больших расстояниях и поражать цели огнем на расстоянии более 40 километров. Стандартный калибр позволяет использовать систему с различными боеприпасами НАТО.

Автоматизация системы и ее достаточная простота позволяют проводить обучение расчетов по вооружению за несколько недель, а ее широкое применение в разных странах обеспечивает долгосрочную логистическую поддержку и доступность запасных частей.