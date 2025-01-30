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Михал назвал причину отказа от снижения НСО на продукты питания

Редактор: rus.postimees.ee
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Продуктовый магазин.
Продуктовый магазин. Фото: Rimi

Премьер-министр Эстонии, лидер Партии реформ Кристен Михал объяснил, почему правительственная коалиция не поддерживает идею снижения налога с оборота на продукты питания, пишет Rus.ERR.

«Опыт различных стран показывает, что снижение ставки налога с оборота лишь частично отражается в ценах, а часть экономии остается в виде прибыли у торговцев и производителей», - сообщил Михал в ответе на запрос оппозиционного депутата Рийгикогу Александра Чаплыгина (Центристская партия).

«Например, в Латвии в 2018 году НСО на свежие фрукты и овощи был снижен с 21% до 5%, но падение цен для потребителей оказалось минимальным. Порядка 2/3 снижения НСО покупатели на себе не ощутили», - добавил премьер.

По его словам, согласно статистике Евросоюза, в 2023 году цены на продукты питания были выше, чем в Эстонии, в Люксембурге, Ирландии и Финляндии, несмотря на то, что в этих странах действуют более низкие ставки НСО на продукты.

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