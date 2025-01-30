Михал назвал причину отказа от снижения НСО на продукты питания

«Опыт различных стран показывает, что снижение ставки налога с оборота лишь частично отражается в ценах, а часть экономии остается в виде прибыли у торговцев и производителей», - сообщил Михал в ответе на запрос оппозиционного депутата Рийгикогу Александра Чаплыгина (Центристская партия).

«Например, в Латвии в 2018 году НСО на свежие фрукты и овощи был снижен с 21% до 5%, но падение цен для потребителей оказалось минимальным. Порядка 2/3 снижения НСО покупатели на себе не ощутили», - добавил премьер.

По его словам, согласно статистике Евросоюза, в 2023 году цены на продукты питания были выше, чем в Эстонии, в Люксембурге, Ирландии и Финляндии, несмотря на то, что в этих странах действуют более низкие ставки НСО на продукты.