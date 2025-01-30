В стране разразился скандал: около логистического центра IKEA, расположенного неподалеку от польско-белорусской границы, были найдены 240 противотанковых мин. Четверо военнослужащих обвиняются в халатности, а генерал, пытавшийся скрыть инцидент, был уволен.
Для подписчиков
В Польше рядом со складом IKEA обнаружили нечто необычное: генерал лишился должности (1)
Окружная прокуратура Познани сообщила о привлечении к ответственности четырех армейских офицеров за невыполнение обязанностей, что привело к потере боеприпасов. Речь идет о противотанковых минах TM-62M, которые не были загружены и по ошибке оказались рядом со складом IKEA. Обвинения могут повлечь до пяти лет тюремного заключения.