Окружная прокуратура Познани сообщила о привлечении к ответственности четырех армейских офицеров за невыполнение обязанностей, что привело к потере боеприпасов. Речь идет о противотанковых минах TM-62M, которые не были загружены и по ошибке оказались рядом со складом IKEA. Обвинения могут повлечь до пяти лет тюремного заключения.