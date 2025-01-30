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В Польше рядом со складом IKEA обнаружили нечто необычное: генерал лишился должности (1)

Перевод: Сергей Светлов
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Обнаруженные рядом со складом IKEA 240 противотанковых мин вызвали серьезную суматоху.
Обнаруженные рядом со складом IKEA 240 противотанковых мин вызвали серьезную суматоху. Фото: telegram

В стране разразился скандал: около логистического центра IKEA, расположенного неподалеку от польско-белорусской границы, были найдены 240 противотанковых мин. Четверо военнослужащих обвиняются в халатности, а генерал, пытавшийся скрыть инцидент, был уволен.

Окружная прокуратура Познани сообщила о привлечении к ответственности четырех армейских офицеров за невыполнение обязанностей, что привело к потере боеприпасов. Речь идет о противотанковых минах TM-62M, которые не были загружены и по ошибке оказались рядом со складом IKEA. Обвинения могут повлечь до пяти лет тюремного заключения.

Согласно сообщениям, ошибка произошла из-за того, что для загрузки боеприпасов привлекли необученных солдат, на которых оказывалось давление с целью ускорить работу и избежать дополнительных расходов на аренду железнодорожных вагонов. Два ответственных офицера - полковники Пётр Корнелюк и Роберт Скшонтек - уже подали заявления об отставке.

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