Эстонская погода, которой ежедневно наслаждаются 1 374 687 человек, в течение года постоянно меняется. Сегодня, когда на улице типичная эстонская зима без снега, героинями очередной передачи Kanal 2 из цикла «Эстония в лицах» стали две женщины, приехавшие из экзотической Азии: Цзе И из Малайзии и Су-Ён из Южной Кореи.
Эстония в лицах ⟩ Девушку из Малайзии в Эстонию привела любовь, а кореянку - тоже любовь, но к музыке
Цзе И родом из Малайзии, из местечка под названием Перлис, а уроженка Южной Кореи Су-Ён родилась и выросла в большом городе, в столице Южной Кореи - Сеуле. Сегодня Су-Ён с подругами отмечает эстонский Новый год, но по своим традициям. К кореянкам присоединилась малайзийка Цзе И. Интересно, какие новогодние традиции в Корее и Малайзии похожи и чьи традиционные новогодние блюда придутся гостям по вкусу?
Любовь и музыка
Но сначала познакомимся с нашими сегодняшними героинями. Су-Ён Ли родом из столицы Южной Кореи - Сеула. Она живет в Эстонии уже десять лет.
Цзе И, или Шиги, родом из Малайзии, из города Перлис, живет в Эстонии девять лет. Ее муж - эстонец, они познакомились во время учебы в Японии, поженились, и Цзе И переехала в Эстонию.
По ее мнению, переезд - решительный шаг. «Я не говорила по-эстонски, и в Европе очень холодно. Это очень большой и интересный вызов. Я была молодая и подумала, что со всем справлюсь. И приехала», - начала она рассказ о себе.
Штат Перлис, откуда родом Цзе И, - самый маленький штат Малайзии и по площади, и по численности населения. Там живет примерно 250 000 человек. В Малайзии круглый год тропический климат: жарко и высокая влажность.
Су-Ён родилась и выросла в столице Южной Кореи - Сеуле, где живет в семь раз больше человек, чем в Эстонии, то есть около десяти млн. Если Цзе И приехала в Эстонию ради любви, то Су-Ён в Эстонию привела работа: она играет в Эстонском государственном симфоническом оркестре на кларнете. Любовь к музыке у нее от родителей.
«Мои родители любят классическую музыку, и я часто ходила на концерты. Наш сосед был скрипач, и я тоже начала играть на скрипке», - рассказывает она.
Через восемь лет Су-Ён по совету учителя начала играть на флейте и играла несколько лет, в том числе в любительских оркестрах. А потом перешла на кларнет.
«Мне очень понравилось его звучание, до этого я не слышала кларнет, но он напоминает человеческий голос: очень мягкий и выразительный», - вспоминает Су-Ён.
Если у кореянки есть талант к изящным искусствам, то наша другая героиня - Цзе И - сильна в совершенно другой сфере, далекой от культуры. Она работает в финансовом секторе.
«Поиски работы поначалу давались с трудом. Очень сложно найти работу, когда не говоришь по-эстонски. Я начала искать работу в стартапах, где рабочий язык - английский. Сейчас я работаю менеджером по продукции в одном банке», - говорит Цзе И.
В Эстонии лучше
Хотя наши героини успешно работают в Эстонии, они приехали из стран, где женщинам всегда было очень сложно делать карьеру, потому что общество видело их скорее домохозяйками и матерями.
«Моей маме приходилось работать, потому что мы жили небогато. Она работала няней, к ней приводили детей, она за ними следила. При этом она должна была поддерживать порядок в доме и заботиться о нас. Это очень тяжелый труд», - вздыхает Цзе И.
Су-Ён считает, что сейчас ситуация на ее родине изменилась к лучшему, но в Эстонии в этом плане лучше.
«Например, в Малайзии нет длинного отпуска по уходу за ребенком, к которому мы привыкли в Эстонии. В Малайзии материнский отпуск - два месяца, после него деньги не платят, поэтому мама должна возвращаться на работу, а за ребенком следит бабушка или его сразу отдают в ясли. Поэтому я предпочитаю Эстонию: здесь полтора года можно быть дома с ребенком. По-моему, это очень хорошо и здорово», - сравнивает две страны Цзе И.
По словам Су-Ён, в Корее десять лет назад можно было прожить на одну зарплату, а сейчас в Корее тоже такая высокая инфляция, что на одну зарплату уже не прожить, ее родители оба работают.
В Малайзии женщины все чаще хотят строить карьеру, но в обществе все еще считается, что женщина должна рожать детей. «Я смотрю на своих подруг и знакомых, они в постоянном стрессе, потому что их все время спрашивают, почему у них до сих пор нет детей», - грустно улыбается Цзе И.
В Корее сейчас серьезная проблема: детей рождается все меньше. И хотя государство во многом поддерживает семьи, жизнь стала сложной и в финансовом, и в социальном плане. Молодое поколение не хочет иметь детей.
Покорение эстонских болот
Теперь обе женщины живут в Эстонии. Если Цзе И знала об Эстонии благодаря мужу-эстонцу, то Су-Ён понятия не имела, что это за место - Эстония: «Я знала, что Эстония существует, это страна Балтии, как Латвия и Литва, но больше я действительно ничего не знала, к сожалению».
Больше всего нашим героиням нравится эстонская природа. Она покорила их сердца. Цзе И рассказывает, что каждую неделю она гуляет или катается на велосипеде по лесу. В малайзийском лесу очень сыро и жарко. Там нельзя долго находиться, даже если ставишь там палатку, надо брать с собой кондиционер.
«Мне очень нравятся эстонские болота. Эта природа напоминает мне то, на что вдохновляет музыка. Всего 20 минут на машине - и ты уже можешь побыть один на природе, и мне это очень нравится», - добавляет Су-Ён.
В Корее тоже много природы, но чуть подальше от города, на машине надо ехать минимум два часа.
В отличие от проживающих в Эстонии западноевропейцев и южноамериканцев, Цзе И и Су-Ён считают, что с эстонцами очень приятно общаться.
«Эстонцы не очень эмоциональные. Корейцы немного эмоциональнее. Мы - как азиатские итальянцы», - смеется Су-Ён.
«Эстонцы, по-моему, - очень спокойные люди, они мало проявляют эмоции», - соглашается Цзе И.
Европейский Новый год по-корейски
Но уже пора узнать, как отмечают Новый год по южнокорейским традициям. Героини обмениваются приветствиями и знакомятся. Выясняется, что в Азии желают не хорошего окончания года, как в Эстонии, а сразу поздравляют с Новым годом. Цзе И по китайской традиции дарит самому младшему из родственников или знакомых деньги.
Ведущий дарит хозяйке бутылку шампанского, которую они откроют с наступлением нового года и с юмором рассказывает об эстонской традиции: эстонцы собираются, садятся за стол, включают телевизор и сразу начинают есть.
В Корее новогоднее угощение готовит вся семья, а в Малайзии этим занимается мать семейства, а все остальные терпеливо ждут, когда еда будет готова. Похоже, Малайзия и Эстония в этом смысле похожи больше, чем Малайзия и Южная Корея.
Сегодня еду будут готовить все вместе. Су-Ён предлагает готовить традиционные корейские блюда, и хозяйка с гостями принимаются за работу.
Рисовые пирожки, цукини с чили в панировке из яйца и муки, картофельная лапша, новогодний суп и другие блюда азиатской кухни готовы.
На столе также дань эстонской традиции: новогодние, рождественские и вообще праздничные блюда: кровяные колбаски, холодец, жареная картошка, тушеная капуста, свиная рулька. Однако Су-Ён и Цзе И не удивлены: они уже не раз пробовали эти блюда.
Однако Цзе И показывает, что она принесла с собой. Это ю шэн, его готовят в Малайзии все вместе и ставят на новогодний стол. «Мы перемешиваем овощи палочками, стараясь подбрасывать их как можно выше над тарелкой, и это приносит всем счастье», - объясняет она.
Присутствующие с удовольствием выполняют ритуал и желают друг другу хорошего нового года.
Наступает время попробовать корейскую кухню. В первую очередь полагается есть новогодний суп, затем картофельную лапшу, которую довольно сложно подцепить палочками, особенно если у тебя нет навыка.
«Я удивлена, как ведущий ест палочками. А еще меня удивляет, что эстонцы едят острое!» - смеется Су-Ён.
В Малайзии на Новый год пьют пиво. Страна жаркая, поэтому крепкий алкоголь там не пьют вообще. А пиво у нас - традиционный новогодний напиток. В Южной Корее на Новый год пьют напиток из риса - макколли.
Присутствующие обмениваются традиционными тостами на всех языках. А теперь всех ждет малайзийский сюрприз, который приготовила Цзе И.
Не только вкусно, но и весело
Она приглашает всех выйти на лестничную площадку, где гостей ждут танцующие… малайзийские львы. «По случаю Нового года их приглашают в гости, чтобы они исполнили свой танец, - объясняет Цзе И. - Ты когда-нибудь видела такой танец?»
«Нет, только по телевизору в китайском фильме, а вживую не видела. Сложно поверить, что это происходит сейчас у меня дома да еще и в Эстонии! - Су-Ён просто в восторге. - Это было превосходно! Большое вам спасибо».
А теперь следующая традиция - южнокорейская, это делают в последний вечер года. Игра в камни в Корее считается очень простой, но, чтобы все получилось, нужна координация движений и, конечно, опыт: надо подбросить камень и одновременно взять со стола другой. «Я в нее играла, но это было очень давно и не считается», - заявляет Цзе И.
И в Корее, и в Малайзии на Новый год популярны фейерверки. Наши героини зажигают бенгальские огни и поздравляют друг друга и всех зрителей с Новым годом!