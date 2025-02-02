Эстония в лицах Девушку из Малайзии в Эстонию привела любовь, а кореянку - тоже любовь, но к музыке

Теперь обе женщины живут в Эстонии. Если Цзе И знала об Эстонии благодаря мужу-эстонцу, то Су-Ён понятия не имела, что это за место - Эстония: «Я знала, что Эстония существует, это страна Балтии, как Латвия и Литва, но больше я действительно ничего не знала, к сожалению».

Больше всего нашим героиням нравится эстонская природа. Она покорила их сердца. Цзе И рассказывает, что каждую неделю она гуляет или катается на велосипеде по лесу. В малайзийском лесу очень сыро и жарко. Там нельзя долго находиться, даже если ставишь там палатку, надо брать с собой кондиционер.

«Мне очень нравятся эстонские болота. Эта природа напоминает мне то, на что вдохновляет музыка. Всего 20 минут на машине - и ты уже можешь побыть один на природе, и мне это очень нравится», - добавляет Су-Ён.

В Корее тоже много природы, но чуть подальше от города, на машине надо ехать минимум два часа.

В отличие от проживающих в Эстонии западноевропейцев и южноамериканцев, Цзе И и Су-Ён считают, что с эстонцами очень приятно общаться.

«Эстонцы не очень эмоциональные. Корейцы немного эмоциональнее. Мы - как азиатские итальянцы», - смеется Су-Ён.

«Эстонцы, по-моему, - очень спокойные люди, они мало проявляют эмоции», - соглашается Цзе И.

Европейский Новый год по-корейски