В конце следующей недели Эстония отключится от российской электросистемы и присоединится к системам континентальной Европы. В компания Elering подсчитали, во сколько обойдется потребителю поддержание частоты, пишет Rus.ERR.
Стало известно, во сколько потребителям обойдется отключение от российской электросистемы
Если сейчас трем балтийским странам помогают поддерживать частоту их электросистемы российские и белорусские электростанции, то после отделения от российской электросистемы Эстонии, Латвии и Литве придется справляться с этим самостоятельно.
Насколько это ударит по карману налогоплательщиков? По словам члена правления Elering Эркки Сеппа - примерно в полцента за киловатт-час. Другими словами, среднестатистическому потребителю придется ежемесячно платить дополнительно чуть более одного евро или 15 евро в год.