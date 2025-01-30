Стало известно, во сколько потребителям обойдется отключение от российской электросистемы

Если сейчас трем балтийским странам помогают поддерживать частоту их электросистемы российские и белорусские электростанции, то после отделения от российской электросистемы Эстонии, Латвии и Литве придется справляться с этим самостоятельно.

Насколько это ударит по карману налогоплательщиков? По словам члена правления Elering Эркки Сеппа - примерно в полцента за киловатт-час. Другими словами, среднестатистическому потребителю придется ежемесячно платить дополнительно чуть более одного евро или 15 евро в год.