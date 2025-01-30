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Статистика говорит об успешной интеграции, но так ли это на самом деле?

Перевод: Каролина Вертяева
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По статистике процесс интеграции развивается успешно. На фотографии дети из Мустамяэской гуманитарной гимназии.
По статистике процесс интеграции развивается успешно. На фотографии дети из Мустамяэской гуманитарной гимназии. Фото: Tairo Lutter

Согласно данным Департамента статистики, процесс интеграции развивается успешно. Хотя Министерство культуры и Фонд интеграции подтверждают этот факт, в сфере обслуживания по-прежнему встречаются сотрудники, которые не понимают ни слова по-эстонски.

Чиновники и эксперты в данной области с оптимизмом отмечают, что люди из иной языковой среды все больше идентифицируют себя с Эстонией и активно изучают эстонский язык. Председатель правления Фонда интеграции (ISA) Дмитрий Московцев заявил в интервью Postimees, что все основные показатели указывают на движение в сторону успешной интеграции. Он выделил три ключевых фактора: улучшение владения эстонским языком, увеличение контактов между различными группами общества и все более активное участие представителей других национальностей в культурной жизни Эстонии.

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