Статистика говорит об успешной интеграции, но так ли это на самом деле?

Чиновники и эксперты в данной области с оптимизмом отмечают, что люди из иной языковой среды все больше идентифицируют себя с Эстонией и активно изучают эстонский язык. Председатель правления Фонда интеграции (ISA) Дмитрий Московцев заявил в интервью Postimees, что все основные показатели указывают на движение в сторону успешной интеграции. Он выделил три ключевых фактора: улучшение владения эстонским языком, увеличение контактов между различными группами общества и все более активное участие представителей других национальностей в культурной жизни Эстонии.