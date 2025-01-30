Налогово-таможенный департамент (МТА), Департамент полиции и погранохраны (PPA) и Департамент государственной информационной системы (RIA) напомнили, что перед декларированием доходов, которое начинается 15 февраля, стоит проверить срок действия документов и наличие PIN-кодов.
Департаменты дали важные напоминания перед декларированием доходов
По словам руководителя службы подоходного налога MTA Рийны Рандвер-Сыер, спешить с декларированием доходов не стоит. «Декларирование доходов начинается 15 февраля и может быть сделано до 30 апреля. Целесообразно убедиться в наличии действительных документов и PIN-кодов на момент декларирования. При необходимости вы сможете обновить документы», - сказала Рандвер-Сыэр.
Если удостоверение личности (ID-карта) утратило свою силу, необходимо сначала запросить новый документ в самообслуживании PPA по адресу iseteenindus.politsei.ee. «При наличии у человека соответствующей фотографии, образца подписи и отпечатков пальцев оформление документа в режиме самообслуживания занимает всего несколько минут. Если фотографии, подписи и отпечатков пальцев нет, их можно оформить в цифровом киоске в зале обслуживания PPA. Для использования цифрового киоска нет необходимости заранее записываться на прием, и после завершения операций в киоске вы можете продолжить запрашивать документ в режиме самообслуживания», - объяснила старший комиссар PPA по идентификации и статусу Марит Абрам.
Она отметила, что в качестве инструмента аутентификации при входе в e-MTA вместо ID-карты можно также использовать приложения Smart-ID или Mobiil-ID. «Если у клиента есть такие варианты входа, стоит ими воспользоваться, потому что для получения новых PIN-кодов для ID-карты нужно прийти в офис PPA и заплатить госпошлину в размере десяти евро за получение новых кодов», - добавила Абрам.
Руководитель отдела электронной идентификации RIA Анна Ыуэкаллас добавила, что для доступа к электронным услугам помимо действительных документов и PIN-кодов также важно иметь безопасные и функциональные устройства и системы.
«Важно использовать новейшее программное обеспечение для идентификации, которое доступно на сайте ID-карты www.id.ee, а также убедиться, что обновлена антивирусная система компьютера», - посоветовала Ыуэкаллас тем, кто подает декларацию о доходах в электронном виде.
Самый удобный и простой способ декларировать доходы 2024 года - через среду электронных услуг e-MTA, для доступа к которой необходимо иметь действующую ID-карту, Smart-ID или Mobiil ID с действительными PIN-кодами. Пользователи e-ID из государств-членов Европейского союза могут получить доступ к e-MTA, если у них есть e-ID, соответствующий требованиям. Вход в e-MTA осуществляется через службу аутентификации страны.
При наличии технической возможности использования e-MTA электронная услуга «Мои доходы» представляет обзор того, кто и в каком размере произвел выплаты человеку в 2024 году и какой объем необлагаемого налогом дохода был использован.
Здесь также можно увидеть ожидаемые налоговые обязательства по подоходному налогу. Окончательная сумма подоходного налога определяется после подачи декларации о подоходном налоге, когда были учтены все налогооблагаемые доходы и налоговые льготы.