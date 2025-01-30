Перед заполнением деклараций о доходах департаменты напомнили о важном

По словам руководителя службы подоходного налога MTA Рийны Рандвер-Сыер, спешить с декларированием доходов не стоит. «Декларирование доходов начинается 15 февраля и может быть сделано до 30 апреля. Целесообразно убедиться в наличии действительных документов и PIN-кодов на момент декларирования. При необходимости вы сможете обновить документы», - сказала Рандвер-Сыэр.

Если удостоверение личности (ID-карта) утратило свою силу, необходимо сначала запросить новый документ в самообслуживании PPA по адресу iseteenindus.politsei.ee. «При наличии у человека соответствующей фотографии, образца подписи и отпечатков пальцев оформление документа в режиме самообслуживания занимает всего несколько минут. Если фотографии, подписи и отпечатков пальцев нет, их можно оформить в цифровом киоске в зале обслуживания PPA. Для использования цифрового киоска нет необходимости заранее записываться на прием, и после завершения операций в киоске вы можете продолжить запрашивать документ в режиме самообслуживания», - объяснила старший комиссар PPA по идентификации и статусу Марит Абрам.

Она отметила, что в качестве инструмента аутентификации при входе в e-MTA вместо ID-карты можно также использовать приложения Smart-ID или Mobiil-ID. «Если у клиента есть такие варианты входа, стоит ими воспользоваться, потому что для получения новых PIN-кодов для ID-карты нужно прийти в офис PPA и заплатить госпошлину в размере десяти евро за получение новых кодов», - добавила Абрам.