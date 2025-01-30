Авиакомпанию airBaltic в будущем ждут большие перемены

Он отметил, что такая возможность не исключена, и Латвия заинтересована в укреплении сотрудничества с Lufthansa и формировании стратегического партнерства.

Сделку airBaltic с Lufthansa Group глава Минсообщения назвал исторической, подчеркнув, что airBaltic привлекла крупного участника авиационной индустрии, доходы которого вдвое превышают бюджетные доходы Латвии.

Комментируя сумму сделки, Бришкенс отметил, что перед сделкой был установлен диапазон для приблизительной оценки airBaltic.

«Разумеется, были дискуссии, но именно поэтому мы и пришли к конвертируемым акциям, потому что это будет справедливым инструментом, когда перед первичным публичным размещением акций (IPO) будет определена истинная стоимость airBaltic», - сказал министр.

В то же время он заверил, что государство намерено сохранить после IPO 25% в капитале компании.

Бришкенс также отметил, что вся сумма сделки в размере 14 млн евро будет инвестирована в развитие airBaltic.

Как сообщалось, в среду, 29 января, Министерство сообщения, airBaltic и Lufthansa Group подписали соглашение, предусматривающее инвестиции Lufthansa в airBaltic в размере 14 млн евро для обеспечения миноритарного участия. Инвестору также гарантировано место в совете airBaltic.

В обмен на инвестиции Lufthansa Group получит конвертируемую акцию, обеспечивающую ей долю в размере 10%. Впоследствии, после планируемого IPO акций airBaltic, эта акция будет конвертирована в обыкновенные акции. После IPO размер доли "Lufthansa Group" будет определяться рыночной ценой.