Анастасия Коваленко-Кылварт Что Михал пытается скрыть о Nordica

Письма в поддержку выделения кредита Nordica были отправлены как от Министерства климата, так и от Министерства финансов, хотя Kredex их даже не запрашивал. Канцлер Министерства климата Кейт Каземетс направил Kredex письмо, в котором говорилось, что после пандемии COVID-19 все еще требуется помощь, и кредит будет способствовать приватизации. Думаю, никто не будет спорить с тем, что письмо из Министерства климата не могло быть отправлено без одобрения тогдашнего министра климата Кристена Михала. При этом Kredex не изучил информацию о ключевых фигурах Nordica.

Наследие Михала оставили социал-демократам

Каков был результат? Переговоры Nordica с партнерами закончились тем, что не только не удалось добиться более выгодных условий, перезаключив договора, но и лишились контракта с ключевым партнером SAS, по этой причине план приватизации провалился. Полутора миллиона евро хватило лишь на полгода. Напомню, что на оплату услуг консалтинговой фирмы ушло 1 140 000 евро, а нанятые консультанты работали в правлении и руководстве авиакомпании с зарплатами 25 000 в месяц вплоть до ее банкротства. «Консультантам» выплачивали такие внушительные суммы для того, чтобы их «план по спасению» Nordica привел ее к банкротству.

Создается впечатление, что зарубежные бизнесмены воспользовались некомпетентностью эстонцев в области авиации, выжали из Nordica все возможное, а ущерб, к сожалению, вынуждены покрывать налогоплательщики. Кроме того, Nordica, кажется, искусственно поддерживали на плаву, ожидая пока Михал перейдет из Министерства климата в Дом Стенбока, чтобы избежать новости о том, что при нем обанкротился уже второй национальный авиаперевозчик.

В то же время Партия реформ очень предусмотрительно создала портфель министра инфраструктуры для социал-демократов, вместе с которым передала все проекты Михала, включая Nordica и Rail Baltic. Социал-демократы, считая получение дополнительного министерского портфеля большой победой, не подозревали, что план реформистов заключался в том, чтобы удар пришелся на кого-то другого, а не на Михала.

Однако сильнее всего ситуация с Nordica ударила по налогоплательщикам.