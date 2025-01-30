С 2023 года авиакомпания Nordica фактически находилась на грани банкротства, однако ее искусственно поддерживали, продолжая впустую тратить деньги налогоплательщиков. Неизбежно возникает вопрос: в чьих интересах это было и на каких основаниях в апреле 2024 года был через KredEx был выделен дополнительный кредит на сумму 1,5 млн евро, если уже в ноябре компания обанкротилась? Об этом рассуждает председатель специальной комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией (Центристская партия) Анастасия Коваленко-Кылварт.
Анастасия Коваленко-Кылварт ⟩ Что Михал пытается скрыть о Nordica
В июле 2023 года генеральный директор Nordica Ян Пальмер внезапно покинул пост, и буквально через несколько дней на его место был назначен новый руководитель, которого наняли через консалтинговую фирму Knighthood Global. С этой фирмой был заключен договор на шесть месяцев, ежемесячная стоимость договора для Nordica составляла 190 000 евро, соответственно, за погода было потрачено в общей сложности 1 140 000 евро.
Криминальное прошлое консалтинговой фирмы
Немного информации о Knighthood Global. Ее основатель Джеймс Хоган в 2017 году был вынужден покинуть авиакомпанию в Абу-Даби, причина - его решения, которые привели к убыткам. В том же году он основал консалтинговую фирму Knighthood Global. Люди, связанные с этой фирмой, довели до банкротства авиакомпании в Италии и на Мальте, а также находятся под следствием в связи с мошенническим банкротством.
Договор с этой консалтинговой фирмой, конечно же, обсуждался и в спецкомиссии по борьбе с коррупцией. На заседаниях комиссии неоднократно подчеркивалось, что контракт был заключен только на шесть месяцев и что после февраля 2024 года с этой фирмой не было никакого контакта. Это оказалось ложью. На самом деле сотрудничество продолжалось и после февраля: принятые на работу через консалтинговую фирму генеральный директор и финансовый директор продолжили занимать должности, а совет Nordica дал правлению право продлить контракт.
Отдельного упоминания заслуживает тот факт, что тогдашний министр климата Кристен Михал знал о криминальном прошлом фирмы уже в октябре 2023 года. Несмотря на это, он позволил продолжить сотрудничество с ее представителями и выделить Nordica дополнительный кредит через KredEx на сумму 1,5 млн евро в апреле 2024 года. Через полгода Nordica была банкротом!
Подозрительно то, как эта консалтинговая фирма появилась в истории Nordica. Совершенно «случайно» партнером фирмы оказался один из членов совета Nordica Камиэль Эрлингс. Сегодня уже даже не скрывается то, что контакт с фирмой был установлен через него, и именно он настаивал, что Nordica необходима «спасательная команда». Никакого тендера не проводилось, а соглашение с фирмой было достигнуто через два дня после ухода с поста Яна Пальмера.
Было и другое предложение - сотрудничать с консалтинговой фирмой, услугами которой пользуется Lufthansa, однако по какой-то причине оно не прошло. Спецкомиссия по борьбе с коррупцией ожидает документы, касающиеся принятия этих решений с ноября, но до сих пор получила лишь пересказ уже известных обстоятельств, на его составление ушло 50 дней.
Письмо поддержки от Кейта Каземетса
Теперь немного о члене совета Nordica Камиэле Эурлингсе. Он - голландский политик, бывший член Европарламента, против которого бывшая спутница жизни выдвинула обвинения в физическом насилии, дело было урегулировано во внесудебном порядке. До сих пор нет ответа на вопрос, получил ли Эурлингс какой-либо бонус за то, что подыскал клиента для Knighthood Global в лице Nordica и эстонского правительства, которое не разбирается в авиации. Это обстоятельство сделало Nordica идеальным клиентом - бесконечное государственное финансирование, некомпетентность и равнодушие со стороны собственника.
Михал неоднократно утверждал, что последние правительства не принимали никаких решений о дополнительном финансировании Nordica. В 2023 году в KredEx были в курсе того, что Nordica находится на пути к банкротству, и сомневались, предоставлять ли кредит на сумму 1,5 млн евро, поскольку опасались, что эти деньги не будут возвращены. Однако новое правление Nordica представило KredEx амбициозный план о том, как предприятие сократит расходы, пересмотрит договоры с партнерами с целью получить более выгодные условия и успешно проведет приватизацию.
Письма в поддержку выделения кредита Nordica были отправлены как от Министерства климата, так и от Министерства финансов, хотя Kredex их даже не запрашивал. Канцлер Министерства климата Кейт Каземетс направил Kredex письмо, в котором говорилось, что после пандемии COVID-19 все еще требуется помощь, и кредит будет способствовать приватизации. Думаю, никто не будет спорить с тем, что письмо из Министерства климата не могло быть отправлено без одобрения тогдашнего министра климата Кристена Михала. При этом Kredex не изучил информацию о ключевых фигурах Nordica.
Наследие Михала оставили социал-демократам
Каков был результат? Переговоры Nordica с партнерами закончились тем, что не только не удалось добиться более выгодных условий, перезаключив договора, но и лишились контракта с ключевым партнером SAS, по этой причине план приватизации провалился. Полутора миллиона евро хватило лишь на полгода. Напомню, что на оплату услуг консалтинговой фирмы ушло 1 140 000 евро, а нанятые консультанты работали в правлении и руководстве авиакомпании с зарплатами 25 000 в месяц вплоть до ее банкротства. «Консультантам» выплачивали такие внушительные суммы для того, чтобы их «план по спасению» Nordica привел ее к банкротству.
Создается впечатление, что зарубежные бизнесмены воспользовались некомпетентностью эстонцев в области авиации, выжали из Nordica все возможное, а ущерб, к сожалению, вынуждены покрывать налогоплательщики. Кроме того, Nordica, кажется, искусственно поддерживали на плаву, ожидая пока Михал перейдет из Министерства климата в Дом Стенбока, чтобы избежать новости о том, что при нем обанкротился уже второй национальный авиаперевозчик.
В то же время Партия реформ очень предусмотрительно создала портфель министра инфраструктуры для социал-демократов, вместе с которым передала все проекты Михала, включая Nordica и Rail Baltic. Социал-демократы, считая получение дополнительного министерского портфеля большой победой, не подозревали, что план реформистов заключался в том, чтобы удар пришелся на кого-то другого, а не на Михала.
Однако сильнее всего ситуация с Nordica ударила по налогоплательщикам.