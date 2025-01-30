Кая Каллас о столкновении самолета и вертолета в США: «Опустошена трагическим известием»

«Опустошена трагическим известием о воздушном столкновении недалеко от Вашингтона, округ Колумбия. В это душераздирающее время мои мысли с семьями пассажиров, экипажа самолета и солдат», - написала Кая Каллас в своем аккаунте X днем 30 января.

Devastated by the tragic news of the aerial collision near Washington, D.C.



My thoughts are with the families of the passengers, crew on board and soldiers during this heartbreaking time. — Kaja Kallas (@kajakallas) January 30, 2025

Ранее стало известно о столкновении гражданского самолета и военного вертолета недалеко от американской столицы.

Точное число жертв авиакатастрофы пока неизвестно. Спустя более шести часов после происшествия официальные лица не сообщали о найденных выживших.

На борту самолета, следовавшего рейсом из Уичито в Вашингтон, находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета армии США находились трое военнослужащих.

По неподтвержденным данным среди погибших есть несколько американских фигуристов, которые возвращались с национального чемпионата. В основном это были молодые спортсмены и их тренеры, однако на злополучном рейсе находились также Евгения Шишкова и Вадим Наумов, ставшие чемпионами мира в парном катании в 1994 году и позже переехавшие в США.