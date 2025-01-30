Самая популярная сеть быстрого питания: какой фастфуд в Эстонии выбирают чаще всего?

Наиболее посещаемой сетью быстрого питания в Эстонии остается Hesburger, который регулярно выбирают 23% респондентов. За ним следуют McDonald’s (15%), а KFC и Burger King посещают лишь 5% опрошенных.

При этом Hesburger является предпочтительным выбором 33% респондентов, что на 3% больше, чем в 2023 году. Доля сторонников McDonald’s остается стабильной - 28%.