Исследование, проведенное в конце 2024 года центром Socio Uuringukeskus, выявило высокую конкуренцию на рынке фастфуда в Эстонии, где Hesburger, McDonald’s, KFC и Burger King ежедневно соперничают за внимание потребителей.
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Самая популярная сеть быстрого питания: какой фастфуд в Эстонии выбирают чаще всего?
Наиболее посещаемой сетью быстрого питания в Эстонии остается Hesburger, который регулярно выбирают 23% респондентов. За ним следуют McDonald’s (15%), а KFC и Burger King посещают лишь 5% опрошенных.