Волк напугал школьника, ожидавшего автобус

Руководитель общества Андреас Лилль попросил одного из местных охотников осмотреть место происшествия. На момент прибытия охотника волк уже покинул территорию, но его следы были отчетливо видны на грязи. «По следам можно почти со стопроцентной уверенностью сказать, что это был волк», - заверил Лилль.