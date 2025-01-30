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Волк напугал школьника, ожидавшего автобус

Перевод: Сергей Светлов
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Паршивый волк перед фотоловушкой. Фото иллюстративное.
Паршивый волк перед фотоловушкой. Фото иллюстративное. Фото: Erakogu

Во вторник утром, 28 января, охотники из Ранну получили тревожное сообщение из деревни Пийганди, расположенной недалеко от озера Выртсъярв. Там волк преследовал третьеклассника по пути в школу. Ребенок, ожидавший автобус, заметил волка, следовавшего за ним, испугался и вернулся домой. После этого его мать сразу связалась с руководителем охотничьего общества Ранну.

Руководитель общества Андреас Лилль попросил одного из местных охотников осмотреть место происшествия. На момент прибытия охотника волк уже покинул территорию, но его следы были отчетливо видны на грязи. «По следам можно почти со стопроцентной уверенностью сказать, что это был волк», - заверил Лилль.

Место, где ребенок видел волка, находится у обочины шоссе. Поблизости расположен карьер, за которым находятся несколько хуторов и несколько лесополос, но больших лесных массивов там нет.

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