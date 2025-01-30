Во вторник утром, 28 января, охотники из Ранну получили тревожное сообщение из деревни Пийганди, расположенной недалеко от озера Выртсъярв. Там волк преследовал третьеклассника по пути в школу. Ребенок, ожидавший автобус, заметил волка, следовавшего за ним, испугался и вернулся домой. После этого его мать сразу связалась с руководителем охотничьего общества Ранну.
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Волк напугал школьника, ожидавшего автобус
Руководитель общества Андреас Лилль попросил одного из местных охотников осмотреть место происшествия. На момент прибытия охотника волк уже покинул территорию, но его следы были отчетливо видны на грязи. «По следам можно почти со стопроцентной уверенностью сказать, что это был волк», - заверил Лилль.