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МНЕНИЕ Женщины не хотят иметь детей, потому что нет подходящих партнеров

Перевод: Вера Копти
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Отец и сын. Снимок иллюстративный
Отец и сын. Снимок иллюстративный Фото: Hendrik Schmidt / DPA / Scanpix
  • Почему мы считаем, что проблема исключительно в финансах?
  • Роль отца в общественных дискуссиях недооценена: он тоже влияет на рождаемость
  • Вместо пособий и субсидий необходимо больше инвестировать в общественные услуги

В статье «Оплатим воспитание детей» Хейдо Витсур и Индрек Нейвельт выдвинули предложение выплачивать матерям троих детей зарплату до достижения детьми двадцати лет. По их мнению, государство таким образом должно компенсировать нестабильность семейных отношений: женщины больше не могут рассчитывать на мужчин, и это следует устранить за счет государственных выплат, пишут эксперт по социальной политике Хяли Тарум и руководитель отдела семейной политики Министерства социальных дел в 2017-2019 годах Пирьо Турк.

Какую проблему мы на самом деле пытаемся решить? Эстонки не решаются рожать детей из-за нехватки финансов? Однако почему мы думаем, что корень проблемы именно в деньгах?

Авторы статьи упоминают мужчин и отцов лишь вскользь, создавая общее впечатление, что рождение и воспитание детей - в первую очередь обязанность женщин. Эта установка сама по себе уже способна отбить у женщин желание становиться матерями. Куда важнее, чтобы при рождении ребенка ответственность разделяли оба родителя - если только изначально не было принято решение о воспитании ребенка в одиночку.

На вопрос, почему в ближайшие три года они не планируют рожать детей, женщины отвечают, что у них нет для этого подходящего партнера 

Данные демографического барометра на протяжении многих лет подтверждают одно и то же: главная причина, по которой женщины не хотят иметь детей, заключается в том, что они заняты другими важными делами, такими как учеба или работа. Следующим по значимости фактором является отсутствие подходящего партнера. На вопрос, почему в ближайшие три года они не планируют рожать детей, пятая часть женщин в возрасте 25–29 лет и четверть женщин 30–34 лет отвечают, что у них нет для этого подходящего партнера.

Таким образом, для женщин важна самореализация, которая часто ставится на первое место, а также наличие партнера, соответствующего их представлениям. Любопытно отметить, что опросы демографического барометра по заказу Фонда поддержки семьи проводятся исключительно среди женщин. Почему те же вопросы не задают мужчинам?

Эстонский Закон о семье гласит, что родители имеют  по отношению к своим детям равные права и обязанности. Уже долгое время в семейной политике страны ставится цель более равномерного распределения нагрузки по уходу за детьми между обоими родителями. На данный момент более 90 процентов отцов пользуются правом на месячный отцовский отпуск, что отражено также в статистике Департамента социального страхования, а около 18 процентов отцов уходят в более продолжительный родительский отпуск, получая соответствующее пособие. Поэтому считать, что рождение и воспитание детей - исключительно женское дело, несправедливо по отношению ко многим современным отцам.

Мнение, что «рождаемость низка из-за недостаточной оценки роли матери обществом», можно оспорить. Влияние ответственного отца на рождаемость действительно недооценена общественностью.

Мы также сомневаемся в долгосрочной эффективности предложенного Витсуром и Нейвельтом плана. В Эстонии уже сейчас имеется одна из самых продолжительных в мире систем выплат родительского пособия, а также весьма щедрые пособия на детей, начиная с третьего ребенка.

Со временем такие выплаты начинают восприниматься как нечто само собой разумеющееся. В то же время любое сокращение или отмена пособий неизменно вызывают негативные настроения в обществе 

Действительно, введение системы родительских зарплат оказало положительное влияние на рождаемость, что подтверждается исследованием фонда Praxis. Аналогичный эффект дали и выплаты на трех и более детей, введенные в 2017 году. Однако ни одна из этих финансовых мер не имеет долговременного эффекта. Со временем такие выплаты начинают восприниматься как нечто само собой разумеющееся. В то же время любое сокращение или отмена пособий неизменно вызывают негативные настроения в обществе.

Что же может помочь? В мире, который становится всё более индивидуалистичным, вероятно, будет уменьшаться число молодых семей, стремящихся к многодетности. Возможно, низкая рождаемость - это неизбежная реальность, с которой развитым обществам придется смириться и научиться жить. Однако, как уже было упомянуто, одной из ключевых причин нежелания иметь детей является отсутствие подходящего партнера.

По всему миру и в Эстонии наблюдается растущая разница во взглядах молодых женщин и мужчин на семейные ценности. Увеличивается доля молодых людей, придерживающихся традиционных, консервативных взглядов, тогда как женщины всё чаще ориентированы на образование и самореализацию.

Как отмечала демограф Эне-Маргит Тийт, эстонские женщины в среднем значительно лучше образованы, что сокращает количество потенциальных партнеров, с которыми они могли бы видеть себя в совместной семейной жизни.

Поэтому необходимо работать над сокращением гендерного разрыва, чтобы в обществе стало больше мужчин с высшим образованием, которые уважают стремление женщины к самореализации и готовы в равной степени нести ответственность за воспитание детей. Наряду с ролью матери нужно активнее подчеркивать важность позиции отца в семье и обществе. Следует искоренить устаревшее представление о том, что роль мужчины в семье сводится лишь к обеспечению материального благополучия.

Кроме того, вместо увеличения финансовой поддержки и пособий, направленных на повышение рождаемости, стоит больше инвестировать в жилищную политику для молодых семей и доступность услуг, связанных с воспитанием детей.

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