МНЕНИЕ Женщины не хотят иметь детей, потому что нет подходящих партнеров

Какую проблему мы на самом деле пытаемся решить? Эстонки не решаются рожать детей из-за нехватки финансов? Однако почему мы думаем, что корень проблемы именно в деньгах?

Авторы статьи упоминают мужчин и отцов лишь вскользь, создавая общее впечатление, что рождение и воспитание детей - в первую очередь обязанность женщин. Эта установка сама по себе уже способна отбить у женщин желание становиться матерями. Куда важнее, чтобы при рождении ребенка ответственность разделяли оба родителя - если только изначально не было принято решение о воспитании ребенка в одиночку.

На вопрос, почему в ближайшие три года они не планируют рожать детей, женщины отвечают, что у них нет для этого подходящего партнера

Данные демографического барометра на протяжении многих лет подтверждают одно и то же: главная причина, по которой женщины не хотят иметь детей, заключается в том, что они заняты другими важными делами, такими как учеба или работа. Следующим по значимости фактором является отсутствие подходящего партнера. На вопрос, почему в ближайшие три года они не планируют рожать детей, пятая часть женщин в возрасте 25–29 лет и четверть женщин 30–34 лет отвечают, что у них нет для этого подходящего партнера.