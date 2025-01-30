МНЕНИЕ Женщины не хотят иметь детей, потому что нет подходящих партнеров

Что же может помочь? В мире, который становится всё более индивидуалистичным, вероятно, будет уменьшаться число молодых семей, стремящихся к многодетности. Возможно, низкая рождаемость - это неизбежная реальность, с которой развитым обществам придется смириться и научиться жить. Однако, как уже было упомянуто, одной из ключевых причин нежелания иметь детей является отсутствие подходящего партнера.
По всему миру и в Эстонии наблюдается растущая разница во взглядах молодых женщин и мужчин на семейные ценности. Увеличивается доля молодых людей, придерживающихся традиционных, консервативных взглядов, тогда как женщины всё чаще ориентированы на образование и самореализацию.
Как отмечала демограф Эне-Маргит Тийт, эстонские женщины в среднем значительно лучше образованы, что сокращает количество потенциальных партнеров, с которыми они могли бы видеть себя в совместной семейной жизни.
Поэтому необходимо работать над сокращением гендерного разрыва, чтобы в обществе стало больше мужчин с высшим образованием, которые уважают стремление женщины к самореализации и готовы в равной степени нести ответственность за воспитание детей. Наряду с ролью матери нужно активнее подчеркивать важность позиции отца в семье и обществе. Следует искоренить устаревшее представление о том, что роль мужчины в семье сводится лишь к обеспечению материального благополучия.
Кроме того, вместо увеличения финансовой поддержки и пособий, направленных на повышение рождаемости, стоит больше инвестировать в жилищную политику для молодых семей и доступность услуг, связанных с воспитанием детей.