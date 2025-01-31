Чего странам Балтии ждать дальше от Трампа, а чего ждать от Путина. Почему диверсии в Балтийском море выглядят как прелюдия к диверсиям в других точках Земли. И причем здесь Илон Маск. Об этом в интервью Rus.Postimees рассказал директор Центра демократических принципов и ассоциированный научный сотрудник Центрально-Европейского университета (Вена, Австрия) Антон Шеховцов.