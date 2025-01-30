51-летний мужчина, проживающий в поселке Раэ, в августе прошлого года забронировал, как он думал, путевку на Канарские острова и перевел предоплату в размере 5782 евро на счет турфирмы, сообщили в Пыхьяской префектуре.

Через несколько месяцев житель Эстонии сделал второй взнос, но счет об оплате он так и не получил. Когда он самостоятельно проверил информацию в интернете, то обнаружил несколько разных сайтов с одинаковым содержанием, но разными адресами, на которых предлагался тот же самый отель.

В декабре прошлого года он также связался с реальным владельцем виллы, который сообщил, что никакой брони но имя жителя Эстонии нет.

Ущерб, нанесенный мошенничеством, составил 11 564 евро.