Экс-шпионка рекламирует «духовно-нравственные визы» России. Получается не очень

У России давно есть перечень так называемых «недружественных» государств, с некоторых пор их граждане могут переехать в РФ «за традиционными ценностями в упрощенном порядке». Всего в списке 47 государств, среди них есть и Эстония.

В феврале 2024 года во время пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени» к Владимиру Путину «вдруг» обратилась студентка МГИМО итальянка Ирене Чеккини. Она сообщила, что «влюбилась в Россию», и попросила президента упростить переезд иностранцев в РФ, предложив для этого новый термин - «импатриация». И Путин ее услышал, и спустя полгода подписал указ № 702 «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности».