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Экс-шпионка рекламирует «духовно-нравственные визы» России. Получается не очень

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В России называют Италию одним из лидеров по переселению по духовно-нравственной визе. Но есть и другие мнения. Демонстрация протеста против вторжения России в Украину, 24 февраля 2024 года, перед замком Сфорцеско в Милане.
В России называют Италию одним из лидеров по переселению по духовно-нравственной визе. Но есть и другие мнения. Демонстрация протеста против вторжения России в Украину, 24 февраля 2024 года, перед замком Сфорцеско в Милане. Фото: AFP / Scanpix

Кремлевская пропаганда вывела на арену бывшую шпионку РФ в США, а ныне депутата Госдумы Марию Бутину, чтобы та убеждала иностранцев переезжать в Россию. Для этого в РФ специально придумали «духовно-нравственные визы».

У России давно есть перечень так называемых «недружественных» государств, с некоторых пор их граждане могут переехать в РФ «за традиционными ценностями в упрощенном порядке». Всего в списке 47 государств, среди них есть и Эстония.

В феврале 2024 года во время пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени» к Владимиру Путину «вдруг» обратилась студентка МГИМО итальянка Ирене Чеккини. Она сообщила, что «влюбилась в Россию», и попросила президента упростить переезд иностранцев в РФ, предложив для этого новый термин - «импатриация». И Путин ее услышал, и спустя полгода подписал указ № 702 «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности».

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