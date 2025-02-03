Кремлевская пропаганда вывела на арену бывшую шпионку РФ в США, а ныне депутата Госдумы Марию Бутину, чтобы та убеждала иностранцев переезжать в Россию. Для этого в РФ специально придумали «духовно-нравственные визы».
Для подписчиков
Экс-шпионка рекламирует «духовно-нравственные визы» России. Получается не очень
У России давно есть перечень так называемых «недружественных» государств, с некоторых пор их граждане могут переехать в РФ «за традиционными ценностями в упрощенном порядке». Всего в списке 47 государств, среди них есть и Эстония.