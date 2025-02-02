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Уничтожив редкое место гнездования орлана-белохвоста, неизвестный оказал застройщикам медвежью услугу

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В районе Люганузе былорублено единственное зарегистрированное в Ида-Вирумаа гнездовое дерево орлана-белохвоста: остатки разрушенного гнезда оказались под крупными сосновыми ветками.
В районе Люганузе былорублено единственное зарегистрированное в Ида-Вирумаа гнездовое дерево орлана-белохвоста: остатки разрушенного гнезда оказались под крупными сосновыми ветками. Фото: Pelle Mellov

Департамент окружающей среды начал разбирательство, чтобы выяснить, кто спилил единственное зарегистрированное гнездовое дерево орлана-белохвоста, обнаруженное в зоне влияния трех запланированных ветропарков на северном побережье Ида-Вирумаа.

Гнездо было обнаружено прошлой весной в ходе планировочных работ по строительству ветропарков между Люганузе и Кивиыли. В декабре его приехал осмотреть специалист по хищным птицам Пелле Меллов. Он установил, что гнездовое дерево недавно спилили бензопилой, а само гнездо оказалось под верхушечными ветвями упавшего ствола.

«Открывшаяся картина выглядела настолько шокирующей, как будто целью преступления было высмеять систему охраны природы, - отметил орнитолог. - Гнезда орлов и раньше бесследно исчезали с территорий недовольных землевладельцев, однако проявления такой открытой агрессии по отношению к орланам в Эстонии еще не было».

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