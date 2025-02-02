Уничтожив редкое место гнездования орлана-белохвоста, неизвестный оказал застройщикам медвежью услугу

Гнездо было обнаружено прошлой весной в ходе планировочных работ по строительству ветропарков между Люганузе и Кивиыли. В декабре его приехал осмотреть специалист по хищным птицам Пелле Меллов. Он установил, что гнездовое дерево недавно спилили бензопилой, а само гнездо оказалось под верхушечными ветвями упавшего ствола.