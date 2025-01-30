В среду, 22 января, в издании Ekspress была опубликована скандальная разоблачительная статья о якобы блефе премьер-министра. Согласно словарю иностранных слов, блеф означает «введение в заблуждение». Если премьер-министр лжет обществу, это серьезное обвинение, пишет присяжный адвокат и бывший канцлер юстиции Аллар Йыкс.
МНЕНИЕ ⟩ Кто на самом деле блефовал и замалчивал правду в статье о Nordica?
На протяжении десятилетий я был крайне чувствителен к непрозрачной политике и неоднократно отказывался хранить молчание, когда речь шла о злоупотреблении властью и демагогии. Поэтому, открывая Ekspress, я был заинтригован. Я прочитал статью несколько раз, чтобы понять, в чем именно блефовал премьер-министр.
Заголовок статьи и оценки журналиста создавали впечатление, что Кристен Михал лгал, утверждая, что не выделял дополнительных средств Nordica, будучи министром климата.
В качестве доказательства лжи журналист приводит следующие слова Михала: «На тот момент, когда я стал министром климата и выявились проблемы, единственное предложение от руководства компании состояло в том, чтобы выделить ей дополнительные средства налогоплательщиков, от чего я отказался. Правительство поддержало мою позицию, и мы не выделили Nordica дополнительных денег налогоплательщиков».
А также: «Я искренне надеюсь, что мы еще поговорим о Nordica. Я рад, что в числе тех, кто не выделил дополнительных средств компании, был и я».
Иными словами, журналист пытается убедить общественность, что нынешний премьер-министр, будучи министром климата, принял решение о выделении дополнительных средств для Nordica.
Однако в конце статьи выясняется нечто иное: выделение средств, которое приписывается Михалу, на самом деле было осуществлено в 2020 году, когда решения принимали совершенно другие лица.
Это, похоже, понимает и журналист Ekspress, чья история о том, что Михал якобы выделил Nordica дополнительные средства, к концу статьи трансформируется в рассказ о том, что правительство, в котором Михал занимал пост министра климата, просто не препятствовало исполнению решения, принятого предыдущим правительством в 2020 году.
Профессиональный кретинизм заставляет меня после каждой скандальной статьи искать, что является фактом, а что - оценочным суждением. В оценках мы все свободны, но факты священны.
Фактическим утверждением в контексте данного рассказа является то, что министр климата якобы предложил выделить дополнительное финансирование Nordica сверх ранее одобренного предыдущим(и) правительством(ами). Согласно статье в Ekspress, руководство компании неоднократно подавало такие запросы. Якобы правительство оформило это предложение решением о предоставлении средств, что должно подтверждаться соответствующим документом о выделении средств из бюджета или резервного фонда.
Если у журналиста нет такого доказательства, то в гипотетическом судебном разбирательстве суд мог бы вынести решение о ложности фактического утверждения, то есть о его несоответствии действительности, что повлекло бы ответственность за распространение недостоверной информации.
При поверхностном прочтении может показаться, что нет разницы между тем, что: 1) во время работы Михала на посту министра климата KredEx выплатил Nordica последний транш по решению правительства 2020 года, и тем, что 2) в 2024 году правительство по предложению министра климата решило выделить дополнительные средства. Но требовательный читатель увидит здесь существенное различие.
Практика Государственного суда Эстонии заключается в том, что информация негативного содержания считается порочащей честь и достоинство публичного лица только в том случае, если она основывается на данных, которые не соответствуют действительности.
Если бы в статье Ekspress утверждалось, что Михал как министр климата (или правительство) не отменил решение правительства 2020 года о поэтапном выделении средств Nordica, это соответствовало бы фактам, представленным журналистом.
Признаюсь, что у меня нет полного понимания всех нюансов, касающихся финансовых трудностей Nordica, приватизации компании и выделения ей средств. Это отражено и в самой статье.
Те, кто следил за моими последними интервью и мнениями, вряд ли приписали бы мне особую симпатию к текущему правительству.
Как адвокат я на протяжении многих лет защищал себя и своих клиентов от журналистских вымыслов. Поэтому я не терплю злоупотребления властью со стороны прессы, когда полуправда соединяется с оценочными суждениями и подается как факт. Причиной этого может быть неспособность увидеть за политическими манипуляциями реальность. Или же, как показывает опыт, стремление любой ценой получить премию Боньера.
Предыдущий премьер-министр, вероятно, в аналогичной ситуации уже подал бы иск против Ekspress. На мой взгляд, это было бы не очень достойно, если бы глава правительства выяснял отношения с журналистами или адвокатами в суде. Даже если судебные перспективы выглядят многообещающе, как это кажется мне в данном случае. Однако Кристен Михал, похоже, воспринимает эту статью как часть обязанностей политика терпеть критику.
Но как читатель я имею право надеяться, что если политикам нельзя увиливать от правды, то это правило должно распространяться и на журналистику.
Назвать премьер-министра «блефующим» - это определенно кликбейтный заголовок, на который я, к сожалению, тоже попался. Политически это кому-то принесло выгоду. Вопрос лишь в том, принесло ли это пользу обществу.
Читатели могут сами решить, кто на самом деле блефовал в этой статье.