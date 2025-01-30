На протяжении десятилетий я был крайне чувствителен к непрозрачной политике и неоднократно отказывался хранить молчание, когда речь шла о злоупотреблении властью и демагогии. Поэтому, открывая Ekspress, я был заинтригован. Я прочитал статью несколько раз, чтобы понять, в чем именно блефовал премьер-министр.

Заголовок статьи и оценки журналиста создавали впечатление, что Кристен Михал лгал, утверждая, что не выделял дополнительных средств Nordica, будучи министром климата.

В качестве доказательства лжи журналист приводит следующие слова Михала: «На тот момент, когда я стал министром климата и выявились проблемы, единственное предложение от руководства компании состояло в том, чтобы выделить ей дополнительные средства налогоплательщиков, от чего я отказался. Правительство поддержало мою позицию, и мы не выделили Nordica дополнительных денег налогоплательщиков».

А также: «Я искренне надеюсь, что мы еще поговорим о Nordica. Я рад, что в числе тех, кто не выделил дополнительных средств компании, был и я».

Иными словами, журналист пытается убедить общественность, что нынешний премьер-министр, будучи министром климата, принял решение о выделении дополнительных средств для Nordica.

Однако в конце статьи выясняется нечто иное: выделение средств, которое приписывается Михалу, на самом деле было осуществлено в 2020 году, когда решения принимали совершенно другие лица.