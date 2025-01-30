В Финляндии резко сократилось количество заявлений на предоставление убежища

Об этом сообщает Миграционная служба Финляндии, опубликовавшая сегодня статистику иммиграции за прошлый год.

В прошлом году в Финляндии было подано 2948 заявлений на предоставление убежища (в 2023 году: 5372). Больше всего прошений подали граждане Сомали, Ирака, Афганистана, Сирии и Нигерии

Высокое количество заявлений в 2023 году частично объясняется направляемой миграцией на восточной границе.

По состоянию на 26 января 2025 года по заявлениям на убежище, поданным на границе между Россией и Финляндией, было вынесено 744 решения. В 442 случаях рассмотрение прошения был прекращено. Обычно такое решение принимается при смене типа заявления.

Также в прошлом году уменьшилось количество украинских просителей временного убежища, однако они по-прежнему составляют значительную часть иммиграции.

Согласно статистике, Финляндия вызывала большой интерес среди работников, студентов и членов их семей.

Количество заявлений от студентов в прошлом году было рекордно высоким.

В то же время общее количество заявлений, связанных с трудовой иммиграцией, уменьшилось в 2024 году примерно на 12 процентов по сравнению с предыдущим годом.

По данным Миграционной службы, количество таких заявлений снизилось из-за экономического спада в Финляндии, сложной ситуации на рынке труда и вторжения России в Украину.

Наибольшее количество заявителей из этой категории прибыли из Таиланда, Индии, Китая, Вьетнама и с Филиппин.