В первом выпуске нового сезона Kuuuurija мы расскажем душераздирающую историю. С ведущей Катрин Луст встретилась Кайри, мать мальчика, убитого в прошлом году на школьном стадионе в Арукюла.
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«Вашего сына уже не вернуть, не портите жизнь другим»: мать убитого на стадионе юноши обвиняет следствие в бездействии
Весной 2023 года жителей Эстонии потрясло известие о том, как 18-летний молодой человек зарезал парня, который был всего на год старше его. Инцидент произошел 30 апреля около полуночи.