«Вашего сына уже не вернуть, не портите жизнь другим»: мать убитого на стадионе юноши обвиняет следствие в бездействии

Весной 2023 года жителей Эстонии потрясло известие о том, как 18-летний молодой человек зарезал парня, который был всего на год старше его. Инцидент произошел 30 апреля около полуночи.

Точнее, в 00:14 в центр тревоги сообщили о находящемся на стадионе основной школы Арукюла в бессознательном состоянии юноше и раненой девушке. Медики, прибывшие на место происшествия, обнаружили безжизненное тело 19-летнего Кевина. 17-летняя девушка была доставлена в больницу. У нее не было опасных для жизни ранений, вскоре ее выписали.