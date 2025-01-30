В Швеции застрелен беженец из Ирака, известный акциями с сожжением Корана

Поначалу полиция отказалась согласовывать акцию, но организаторы обратились в апелляционный суд, который посчитал их запрос законным, и спустя две недели после судебного решения разрешение было дано.

Аналогичную акцию Момика провел также у посольства Ирака. Активист утверждал, что его акции не были направлены против мусульман, только против ислама, и их цель - защитить население Швеции от тех посланий, которые несет в себе Коран.

Коран в Швеции демонстративно сжигали и до этого - но ультраправые. Новый эпизод осложнил отношения страны с исламским миром. Саудовская Аравия, Ирак, Иран, Марокко и другие мусульманские страны выступили с заявлениями, осуждающими попустительство шведских властей. Марокко решило отозвать своего посла, а иракский МИД требовал экстрадиции Момики. Иракские протестующие дважды штурмовали шведское посольство в Багдаде в июле 2023 года, причем во второй раз они даже подожгли здания на территории посольства.

Шведская разведка повысила уровень террористической угрозы до четырех по шкале от одного до пяти, а полиция стала отклонять все дальнейшие заявки на сожжение священных книг - в том числе от тех, кто намеревался сжечь Тору или Библию.

Шведское правительство после акции Момики осудило осквернение священных текстов, при этом отметив, что свобода слова и собраний защищена конституционно - однако уже в октябре 2023 году был вынесен первый обвинительный приговор по делу о сожжении Корана, которое произошло в 2020 году. Окружной суд Линчёпинга в центральной Швеции признал 27-летнего мужчину виновным в «подстрекательстве против этнической группы». Он получил условный срок.

По такому же обвинению дело было заведено и против Момики и соорганизатора его протестов Салвана Наджема. В их деле фигурирует четыре эпизода.

Момика едва не был депортирован из Швеции: миграционное агентство обнаружило, что он предоставил неверную информацию в прошении об убежище. Его вид на жительство был отозван. Был выдан приказ о депортации, но его приостановили по соображениям безопасности.

Как отметил пресс-секретарь агентства Йеспер Тенгрот, этот человек рискует подвергнуться пыткам и бесчеловечному обращению, если вернется на родину, поэтому мы решили, что существует препятствие для выполнения депортации. В итоге Момика получил новый вид на жительство.