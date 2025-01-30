Шведская полиция сообщила о смерти Салвана Момики, 38-летнего выходца из Ирака, который в 2023 году устроил несколько акций протеста с сожжением Корана. Арестованы пять подозреваемых. Шведские медиа пишут, что Момика был застрелен у себя дома в Сёдертелье, городе неподалеку от Стокгольма. В это время он вел трансляцию в тиктоке.
В Швеции застрелен беженец из Ирака, известный акциями с сожжением Корана
О его смерти стало известно после сообщения суда: в четверг должно было быть вынесено решение по обвинению его в «подстрекательстве против этнической группы». По версии обвинения, Момика и его напарник Салван Наджем не только сожгли священную для мусульман книгу, но и уничижительно высказывались о мусульманах.
Суд отложил вынесение решения до 3 февраля, указав, что «из-за того, что Салван Момика умер, [для решения] требуется больше времени». До этого сообщалось о стрельбе в Сёдертелье и о том, что был обнаружен мужчина с огнестрельными ранениями, который вскоре скончался в больнице. Позднее полиция подтвердила, что погибшим был Момика.
Салван Наджем прокомментировал в X новость о смерти Момики сообщением «Я следующий».
Момика приехал из Ирака в Швецию в 2018 году. В 2021 году мужчина получил трехлетний вид на жительство. В своем аккаунте в X он называет себя ассирийцем с родным арамейским языком, выросшим в католической семье.
В 2023 году он устроил несколько акций протеста против ислама. Первая из них прошла возле главной мечети Стокгольма в первый день мусульманского праздника Ид аль-Адха (в ряде стран он известен как Курбан-байрам). Акция была согласованной и охранялась полицией.
«Я собираюсь протестовать перед большой мечетью Стокгольма и хочу обозначить свою позицию в отношении Корана. Я его разорву и сожгу», - написал Момика в своей заявке в полицейский департамент.
Поначалу полиция отказалась согласовывать акцию, но организаторы обратились в апелляционный суд, который посчитал их запрос законным, и спустя две недели после судебного решения разрешение было дано.
Аналогичную акцию Момика провел также у посольства Ирака. Активист утверждал, что его акции не были направлены против мусульман, только против ислама, и их цель - защитить население Швеции от тех посланий, которые несет в себе Коран.
Коран в Швеции демонстративно сжигали и до этого - но ультраправые. Новый эпизод осложнил отношения страны с исламским миром. Саудовская Аравия, Ирак, Иран, Марокко и другие мусульманские страны выступили с заявлениями, осуждающими попустительство шведских властей. Марокко решило отозвать своего посла, а иракский МИД требовал экстрадиции Момики. Иракские протестующие дважды штурмовали шведское посольство в Багдаде в июле 2023 года, причем во второй раз они даже подожгли здания на территории посольства.
Шведская разведка повысила уровень террористической угрозы до четырех по шкале от одного до пяти, а полиция стала отклонять все дальнейшие заявки на сожжение священных книг - в том числе от тех, кто намеревался сжечь Тору или Библию.
Шведское правительство после акции Момики осудило осквернение священных текстов, при этом отметив, что свобода слова и собраний защищена конституционно - однако уже в октябре 2023 году был вынесен первый обвинительный приговор по делу о сожжении Корана, которое произошло в 2020 году. Окружной суд Линчёпинга в центральной Швеции признал 27-летнего мужчину виновным в «подстрекательстве против этнической группы». Он получил условный срок.
По такому же обвинению дело было заведено и против Момики и соорганизатора его протестов Салвана Наджема. В их деле фигурирует четыре эпизода.
Момика едва не был депортирован из Швеции: миграционное агентство обнаружило, что он предоставил неверную информацию в прошении об убежище. Его вид на жительство был отозван. Был выдан приказ о депортации, но его приостановили по соображениям безопасности.
Как отметил пресс-секретарь агентства Йеспер Тенгрот, этот человек рискует подвергнуться пыткам и бесчеловечному обращению, если вернется на родину, поэтому мы решили, что существует препятствие для выполнения депортации. В итоге Момика получил новый вид на жительство.