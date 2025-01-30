По итогам короткой программы Михаил Селевко занял промежуточное первое место и квалифицировался в произвольную программу!

Позади три разминки – 16 фигуристов представили свои программы. По итогам трех разминок лидирует Лев Винокур, набравший 76,35 балла – это его лучший результат сезона. На втором месте Федор Кулиш (74,48), представляющий Латвию. На третьем - выступающий за Армению Семен Данильянц. Он набрал 69,26 балла. По итогам первых трех разминок шестеро фигуристов квалифицировались в произвольную программу.