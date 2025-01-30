В ледовом холле «Тондираба» продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию. Сегодня свою короткую программу представляют фигуристы-одиночники, среди которых и наши спортсмены Александр и Михаил Селевко.
По итогам короткой программы Михаил Селевко занял промежуточное первое место и квалифицировался в произвольную программу!
Позади три разминки – 16 фигуристов представили свои программы. По итогам трех разминок лидирует Лев Винокур, набравший 76,35 балла – это его лучший результат сезона. На втором месте Федор Кулиш (74,48), представляющий Латвию. На третьем - выступающий за Армению Семен Данильянц. Он набрал 69,26 балла. По итогам первых трех разминок шестеро фигуристов квалифицировались в произвольную программу.
Напряжение начинает нарастать – уровень фигуристов растет и в четвертой разминке на лед вышел младший из братьев Селевко – Михаил (52-е место мирового рейтинга).
Рекорд сезона Михаила - 86,20 балла - он на 10 баллов опережает показатели Льва Винокура.
Михаил чисто исполнил все запланированные прыжки, продемонстрировал очень гармоничную и чистую программу.
За свой прокат Михаил Селевко набрал 84,85 балла и с огромным отрывом занял промежуточное первое место!