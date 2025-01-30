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Департамент конкуренции начал проверку деятельности Elektrilevi

Перевод: Сергей Светлов
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Elektrilevi.
Elektrilevi. Фото: Eero Vabamägi

Целью проверки является выяснение того, использует ли Elektrilevi OÜ согласованные с департаментом тарифы на обслуживание и ремонт (включая очистку линий) по целевому назначению, а также обеспечена ли непрерывность работы компании.

По словам руководителя службы регулирования Департамента конкуренции Кюлли Хааб, Elektrilevi должна быть экономически эффективной в своей деятельности. «Elektrilevi занимает монопольное положение на рынке, и у потребителей нет возможности выбирать поставщика услуг электросети», - отметила Хааб.

Департамент также проверяет, улучшились ли процессы профилактики и ликвидации сбоев электроснабжения по сравнению с предписанием, выданным 21 декабря 2023 года, с учетом масштабных отключений электроэнергии, которые происходили по всей Эстонии с 11 января этого года. Кроме того, будет проверено соблюдение компанией принципа равного отношения при взимании сетевых тарифов и в процессе подключения новых абонентов к электросети.

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