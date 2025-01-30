Целью проверки является выяснение того, использует ли Elektrilevi OÜ согласованные с департаментом тарифы на обслуживание и ремонт (включая очистку линий) по целевому назначению, а также обеспечена ли непрерывность работы компании.
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Департамент конкуренции начал проверку деятельности Elektrilevi
По словам руководителя службы регулирования Департамента конкуренции Кюлли Хааб, Elektrilevi должна быть экономически эффективной в своей деятельности. «Elektrilevi занимает монопольное положение на рынке, и у потребителей нет возможности выбирать поставщика услуг электросети», - отметила Хааб.