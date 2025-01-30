Хорошие новости для заемщиков: ЕЦБ снова снизил процентную ставку

Таким образом, совет принял решение установить процентную ставку по депозитной программе на уровне 2,75%, основную ставку по операциям рефинансирования на уровне 2,9% и ставку по кредитной программе на уровне 3,15%, начиная с 5 февраля, говорится в сообщении ЕЦБ.

Решение о снижении ставки по депозитам основано прежде всего на обновленной оценке перспектив инфляции, базовой динамики инфляции и эффективности эффекта передачи денежно-кредитной политики. Ставка по депозитам - это инструмент, с помощью которого совет регулирует курс денежно-кредитной политики.

По оценке ЕЦБ, замедление инфляции происходит в соответствии с ожиданиями, и инфляционные события в целом соответствуют прогнозам сотрудников центрального банка. Ожидается, что в этом году инфляция вернется к среднесрочному целевому уровню в два процента. По мнению центробанка, большинство базовых показателей инфляции указывают на то, что инфляция будет устойчиво стабилизироваться вблизи целевого уровня.

Инфляция в еврозоне остается высокой главным образом потому, что зарплата и цены в некоторых секторах все еще адаптируются - со значительным отставанием - к предыдущему резкому ускорению инфляции. С другой стороны, рост зарплаты, как и ожидалось, замедляется, а прибыль частично смягчает его влияние на инфляцию.

Благодаря недавнему снижению процентных ставок, проведенному советом, предприятиям и домохозяйствам постепенно становится дешевле занимать новые деньги. Однако условия финансирования остаются жесткими, не в последнюю очередь потому, что денежно-кредитная политика остается ограничительной, а последствия повышения процентных ставок в прошлом продолжают сказываться на объеме непогашенных кредитов.

Например, некоторые кредиты, срок погашения которых подходит к концу, выдаются по более высоким процентным ставкам. Тем не менее, рост экономики по-прежнему сдерживается неблагоприятными факторами, но повышение реальных доходов и постепенное ослабление ограничительной денежно-кредитной политики должны со временем поддержать рост спроса, считает ЕЦБ.

ЕЦБ также объявил, что объем портфелей программы покупки активов (APP) и пандемической исключительной экономической программы (PEPP) будет сокращаться умеренными и предсказуемыми темпами, поскольку евросистема больше не будет реинвестировать основные выплаты по ценным бумагам, срок погашения которых наступил.