Чт, 30.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи

Хорошие новости для заемщиков: ЕЦБ снова снизил процентную ставку

Copy
Европейский центральный банк (ЕЦБ)
Европейский центральный банк (ЕЦБ) Фото: Shutterstock

Совет Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг принял решение снизить процентную ставку по депозитной программе на 25 базисных пунктов, или 0,25 процентных пункта.

Таким образом, совет принял решение установить процентную ставку по депозитной программе на уровне 2,75%, основную ставку по операциям рефинансирования на уровне 2,9% и ставку по кредитной программе на уровне 3,15%, начиная с 5 февраля, говорится в сообщении ЕЦБ.

Решение о снижении ставки по депозитам основано прежде всего на обновленной оценке перспектив инфляции, базовой динамики инфляции и эффективности эффекта передачи денежно-кредитной политики. Ставка по депозитам - это инструмент, с помощью которого совет регулирует курс денежно-кредитной политики.

По оценке ЕЦБ, замедление инфляции происходит в соответствии с ожиданиями, и инфляционные события в целом соответствуют прогнозам сотрудников центрального банка. Ожидается, что в этом году инфляция вернется к среднесрочному целевому уровню в два процента. По мнению центробанка, большинство базовых показателей инфляции указывают на то, что инфляция будет устойчиво стабилизироваться вблизи целевого уровня.

Инфляция в еврозоне остается высокой главным образом потому, что зарплата и цены в некоторых секторах все еще адаптируются - со значительным отставанием - к предыдущему резкому ускорению инфляции. С другой стороны, рост зарплаты, как и ожидалось, замедляется, а прибыль частично смягчает его влияние на инфляцию.

Благодаря недавнему снижению процентных ставок, проведенному советом, предприятиям и домохозяйствам постепенно становится дешевле занимать новые деньги. Однако условия финансирования остаются жесткими, не в последнюю очередь потому, что денежно-кредитная политика остается ограничительной, а последствия повышения процентных ставок в прошлом продолжают сказываться на объеме непогашенных кредитов.

Например, некоторые кредиты, срок погашения которых подходит к концу, выдаются по более высоким процентным ставкам. Тем не менее, рост экономики по-прежнему сдерживается неблагоприятными факторами, но повышение реальных доходов и постепенное ослабление ограничительной денежно-кредитной политики должны со временем поддержать рост спроса, считает ЕЦБ.

ЕЦБ также объявил, что объем портфелей программы покупки активов (APP) и пандемической исключительной экономической программы (PEPP) будет сокращаться умеренными и предсказуемыми темпами, поскольку евросистема больше не будет реинвестировать основные выплаты по ценным бумагам, срок погашения которых наступил.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх