Справившийся с нервами Михаил Селевко: сейчас я чувствую себя увереннее

Фигурист спешил на трибуны, чтобы посмотреть за выступлением старшего брата Александра Селевко, но нашел время для общения с журналистами.

- Михаил, как вы справлялись с нервним напряжением?

- Сейчас чувствовал себя намного увереннее, на тренировках почти не было ошибок. Стало спокойнее. Конечно, я нервничал, но научился с этим справляться. Я просто пользуюсь новым методом: много работаю, знаю, что все получится, выхожу на лед и стараюсь красиво откатать программу.

- Вас мотивировало выступление Нины Петрыкиной?

- если честно, не думал (смеется). Наверное, да, очень рад за нее, она молодец. И у меня появилось ощущение конкурентности – что тоже нужно показать свой лучший результат.

- Кажется, вы с этим справились.

- Думаю, да, я показал достойное выступление.

- Цель на произвольную программу?

– Чистый прокат. Конечно, медаль хочется завоевать, но главное – показать свой максимум.

- Ваша тренер Ирина Конова отметила, что уровень мужчин-одиночников за год очень вырос, вы это ощущаете?

- Да. Уровень значительно вырос. Но не все зависит от их результатов сезона. Высокие отметки не означают, что они сейчас выйдут и откатают чистую программу. Может получиться так, как у меня на прошлом чемпионате Европы: я чувствовал себя весь сезон уверенно, чисто катал, но на чемпионате Европы что-то пошло не так.

- Вы отмечали, что вас беспокоят боли в ноге. Как сейчас здоровье?

- Полегче стало. Лечу ногу, стараюсь ее не нагружать, чтобы на старте с ней можно было выступать.