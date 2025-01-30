Александр Селевко продемонстрировал мощное выступление и занял промежуточное третье место

Михаил вышел на лед первым и с большим отрывом занял промежуточное первое место, набрав 84,85 балла. Его старший брат Александр вышел на лед в пятой – предпоследней разминке. Напомним, что Александр – серебряный медалист чемпионата Европы 2024 года.

Его конкурентами в этой группе были такие звезды как итальянские фигуристы Николай Мемола и Даниэль Грассль. Грассль стал первым среди фигуристов короткой программы, исполнившим два четверных прыжка. Однако чистая прыжковая программа не помогла - Грассль допустил на дорожке шагов ошибку и упал. С учетом помарок он набрал 78,15 балла.

Александра Селевко встречали на льду овацией. Как и брат, он также чисто откатал программу, но потерял баллы на неудачном прыжке. Техническая оценка в итоге не позволила занять лидирующую строчку в турнирной таблице. 84,65 - его текущая оценка, на 0,2 балла ниже, чем у брата Михаила и промежуточное третье место.