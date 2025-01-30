Авиакатастрофа над Вашингтоном: что известно о ее причинах и о тех, кто был на борту

Судя по аудиозаписи переговоров, опубликованной на сайте Live ATC, диспетчеры не получили от пилота вертолета ответа на вопрос, видит ли он пассажирский самолет American Airlines.

«PAT25, видите ли вы CRJ? PAT25, проходите позади CRJ», - говорит авиадиспетчер в 20:47, согласно записи на Live ATC. PAT25 - это обозначение вертолета, CRJ - рейса 5342 American Airlines.

Затем диспетчеры уже констатируют столкновение. «Крушение, крушение, крушение, это тревога три», - слышно на аудиозаписи. «Не знаю, заметили ли вы раньше, что произошло, но на подходе к 3-3 произошло столкновение. Мы собираемся закрыть операции на неопределенное время, если вы хотите вернуться к выходу на посадку. Настоятельно рекомендую вам скоординировать свои действия с компанией. Дайте мне знать, что вы хотите сделать», - говорит диспетчер, имея в виду взлетно-посадочную полосу 33.

«И вертолет, и самолет упали в реку», - говорит третий авиадиспетчер.

«Вероятно, это было где-то посередине реки, - сказал диспетчер. - Я просто увидел огненный шар, а потом он просто исчез. Я ничего не видел с тех пор, как они рухнули в реку. Но это были CRJ и вертолет, которые столкнулись».

Что говорят эксперты?

И самолет American Airlines, и вертолет Black Hawk передавали информацию о своих маршрутах и высоте перед крушением, отмечает отдел проверки данных Би-би-си BBC Verify.