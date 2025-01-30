Братья Селевко по итогам короткой программы в топ-10 сильнейших фигуристов Европы

Стоит отметить огромную конкуренцию у мужчин на этом чемпионате Европы – разница между фигуристами составляет десятые доли балла. Похоже, что в произвольной программе зрители увидят серьезнейшую борьбу за медали.

Ну а 31 января мы будем болеть за Нину Петрыкину - накануне она завоевала малую серебряную медаль и претендует на пьедестал и в произвольной программе.