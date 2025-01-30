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Братья Селевко по итогам короткой программы вошли в топ-10 сильнейших фигуристов Европы

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Михаил Селевко.
Михаил Селевко. Фото: Ints Kalnins

На проходящем в Таллинне чемпионате Европы по фигурному катанию завершилась короткая программа в мужском одиночном катании.

Малую золотую медаль ожидаемо завоевал французский фигурист Адам Сяо Хим Фа, набравший 93,12 балла, на втором месте представитель Грузии Ника Эгадзе, третье у польского фигуриста Владимира Самойлова 85,98 балла.

Грузинский фигурист Ника Эгадзе.
Грузинский фигурист Ника Эгадзе. Фото: Ints Kalnins

Братья Александр (84,65 балла) и Михаил Селевко (84,85 балла) заняли седьмое и шестое места соответственно.

Стоит отметить огромную конкуренцию у мужчин на этом чемпионате Европы - разница между фигуристами составляет десятые доли балла. Похоже, что в произвольной программе зрители увидят серьезнейшую борьбу за медали.

Ну а 31 января мы будем болеть за Нину Петрыкину - накануне она завоевала малую серебряную медаль и претендует на пьедестал и в произвольной программе.

Расписание соревнований

31 января, 12:30 - танцы на льду, ритм-танец

31 января, 18:00 - женщины, произвольная программа

1 февраля, 13:00 - танцы на льду, произвольный танец

1 февраля, 18:00 - мужчины, произвольная программа

2 февраля, 16:00 - гала-шоу

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