На проходящем в Таллинне чемпионате Европы по фигурному катанию завершилась короткая программа в мужском одиночном катании.
Братья Селевко по итогам короткой программы вошли в топ-10 сильнейших фигуристов Европы
Малую золотую медаль ожидаемо завоевал французский фигурист Адам Сяо Хим Фа, набравший 93,12 балла, на втором месте представитель Грузии Ника Эгадзе, третье у польского фигуриста Владимира Самойлова 85,98 балла.
Братья Александр (84,65 балла) и Михаил Селевко (84,85 балла) заняли седьмое и шестое места соответственно.
Стоит отметить огромную конкуренцию у мужчин на этом чемпионате Европы - разница между фигуристами составляет десятые доли балла. Похоже, что в произвольной программе зрители увидят серьезнейшую борьбу за медали.
Ну а 31 января мы будем болеть за Нину Петрыкину - накануне она завоевала малую серебряную медаль и претендует на пьедестал и в произвольной программе.
Расписание соревнований
31 января, 12:30 - танцы на льду, ритм-танец
31 января, 18:00 - женщины, произвольная программа
1 февраля, 13:00 - танцы на льду, произвольный танец
1 февраля, 18:00 - мужчины, произвольная программа
2 февраля, 16:00 - гала-шоу