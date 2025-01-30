В среду утром район Ласнамяэ столкнулся с масштабным отключением электричества, из-за которого без света остались несколько тысяч человек. Хотя первоначально была надежда восстановить электроснабжение в течение нескольких часов, устранение неисправности оказалось более трудоемким, и около тысячи человек снова получили электричество только к полуночи.
Юрченко об отключениях электричества в Ласнамяэ: подготовка к кризисам – ответственность каждого из нас
«Произошедшее вчера на улице Кивила наглядно показывает, что непредвиденные ситуации могут возникнуть где угодно, и что для смягчения их последствий необходимы осведомленность и подготовленность. Я призываю все квартирные товарищества и жителей ознакомиться с инструкциями о действиях в кризисных ситуациях», - призвала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
В 2023 году Таллиннский департамент муниципальной полиции провел кампанию, целью которой было побудить квартирные товарищества оценить свою готовность к кризисным ситуациям. Тогда к инициативе присоединилось лишь десять процентов товариществ, то есть около 600 домов в Таллинне, хотя именно жители многоквартирных домов наиболее уязвимы в условиях кризисов.
Как лучше подготовиться к кризисной ситуации?
Квартирному товариществу:
- Проверьте, какими ресурсами товарищество уже располагает.
- Определитесь с потребностями и возможными уязвимыми аспектами товарищества.
- Продумайте, как решить возникшие проблемы.
- Свяжитесь с Таллиннским департаментом муниципальной полиции и попросите совета.
Жителю:
- Обдумайте, как возможное отключение электричества может отразиться на вашем повседневном быте.
- Проверьте домашние запасы (в любой ситуации важно иметь как минимум недельный резерв продуктов, воды и необходимых вещей, позволяющих обеспечить автономность вашей семьи).
- Уделите внимание тому, что жизненно важно: запасам воды, лекарств и других необходимых ресурсов.
«Подготовка к кризисам - ответственность каждого из нас. Чем мы осведомленнее и лучше подготовлены, тем в большей безопасности будет чувствовать себя наше общество и тем спокойнее будем мы сами», - добавила Юрченко.
Управа района Ласнамяэ также обращает внимание на то, что в последнее время активизировались телефонные мошенники, которые используют подготовку Эстонии к синхронизации электросети с частотой континентальной Европой, чтобы выманивать деньги у доверчивых людей. Поэтому важно не терять бдительности и ориентироваться исключительно на официальные источники информации, такие как официальный сайт Elering или сайт управления кризисными ситуациями Таллиннского департамента муниципальной полиции.