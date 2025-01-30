На этой неделе финские СМИ сообщили о появлении на побережье загадочного белого вещества и мертвой рыбы в районе самой южной точки материковой части страны.
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На побережье Финского залива выбросило большое количество мертвой рыбы и загадочного белого вещества
На берегу Финского залива неподалеку от Ханко на протяжении 20-километрового участка прохожие заметили неопознанное белое вещество. Точный состав пока не установлен, но предполагается, что это может быть масло, сообщает финская телерадиокомпания Yle.