Чт, 30.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

На побережье Финского залива выбросило большое количество мертвой рыбы и загадочного белого вещества

Copy
На берегу Финского залива люди заметили неопознанное белое вещество и мертвую рыбу. Фото иллюстративное.
На берегу Финского залива люди заметили неопознанное белое вещество и мертвую рыбу. Фото иллюстративное. Фото: Ivo Kask

На этой неделе финские СМИ сообщили о появлении на побережье загадочного белого вещества и мертвой рыбы в районе самой южной точки материковой части страны.

На берегу Финского залива неподалеку от Ханко на протяжении 20-километрового участка прохожие заметили неопознанное белое вещество. Точный состав пока не установлен, но предполагается, что это может быть масло, сообщает финская телерадиокомпания Yle.

В четверг топливная компания Neste заявила, что белое вещество, вероятно, произошло из промывочной жидкости одного из судов, перевозивших товары для компании.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх