YouTube заблокировал канал новостного портала EKRE

Политика YouTube предусматривает, что если на владельца аккаунта подано не менее трех жалоб, аккаунт закрывается. Жалобу на канал Uute Uudiste подали Сирье Йыэсаар из Эстонской телерадиовещательной корпорации (ERR), Delfi Meedia и Эстонская организация по защите авторских прав, пишет Uued Uudised.

Жалоба ERR касается видеоролика под названием «Ведущий развлекательной программы ETV оправдал извращенную телевизионную войну с культурным пространством», в котором использовались отрывки из ставшей скандально известной новогодней программы ERR.

Delfi Meedia подал жалобу на видеозапись встречи Каи Каллас с президентом Украины Владимиром Зеленским, где последнему был задан вопрос о скандале вокруг общественной организации Slava Ukraini. Тогда президент Украины ответил, что ему сложно что-либо сказать об этой организации, поскольку он не знает о ее существовании. Премьер-министр Каллас пообещала разъяснить этот вопрос коллеге.

Жалобу пожали на видео: «Президент Украины ничего не знает об НКО Slava Ukraini», а причина жалобы заключалась в том, что в видео использовались материалы Eesti Ekspress.

Жалоба, поданная Эстонской организацией по защите авторских прав, заключалась в том, что канал Uued Uudised на YouTube опубликовал видеозапись из шоу «Maskis laulja» (Певец в маске), в котором было показано выступление политика EKRE Хелле-Мооники Хельме.

По словам председателя EKRE Мартина Хельме - это лобовая атака левых СМИ. «Монополия на правду начинает выбиваться из рук, и все альтернативные каналы и сообщения должны быть заглушены без разбора средств. Именно такими являются наши основные СМИ: цензурными, экстремистскими, лживыми и подлыми. Естественно, люди будут обращаться к другим каналам. Они имеют на это право», - сказал Хельме.