ФОТО Странные предметы на крыше и хвост, торчащий из багажника: по городу разъезжают необычные машины с голландскими номерами

На крыши некоторых машин с желтыми голландскими номерами были прикреплены шины или канистры, на других машинах были оранжевые проблесковые маячки. Один старый Mercedes-Benz даже был покрыт мехом, из-за чего машина выглядела как коричневый пушистый пес. Мехом был покрыт даже номерной знак.