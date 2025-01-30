В четверг вечером в Тарту были замечены странно выглядящие автомобили с голландскими номерами, которые бесцельно разъезжали по городу.
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ФОТО ⟩ Странные предметы на крыше и хвост, торчащий из багажника: по городу разъезжают необычные машины с голландскими номерами
На крыши некоторых машин с желтыми голландскими номерами были прикреплены шины или канистры, на других машинах были оранжевые проблесковые маячки. Один старый Mercedes-Benz даже был покрыт мехом, из-за чего машина выглядела как коричневый пушистый пес. Мехом был покрыт даже номерной знак.