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ФОТО Странные предметы на крыше и хвост, торчащий из багажника: по городу разъезжают необычные машины с голландскими номерами

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В четверг вечером в Тарту были замечены странно выглядящие автомобили с голландскими номерами, которые бесцельно разъезжали по городу.

На крыши некоторых машин с желтыми голландскими номерами были прикреплены шины или канистры, на других машинах были оранжевые проблесковые маячки. Один старый Mercedes-Benz даже был покрыт мехом, из-за чего машина выглядела как коричневый пушистый пес. Мехом был покрыт даже номерной знак.

Свидетели утверждают, что автомобили подавали звуковые сигналы и ездили вверх-вниз по улице Рийа, однако их замечали и в других местах. Например, машину, похожую на собаку, видели на Нарвском шоссе: она поворачивала с кольцевой развязки у центра Delta в сторону центра города.

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